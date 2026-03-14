  • Соболев – о ролике «Спартака» перед матчем: «Они посмеялись, сейчас я посмеюсь»

Соболев – о ролике «Спартака» перед матчем: «Они посмеялись, сейчас я посмеюсь»

14 марта, 18:25
13

Нападающий «Зенита» Александр Соболев высказался о праздновании гола в ворота «Спартака» (2:0).

– Что это было за празднование?

– Сфоткался им («Спартаку»), чтобы, когда второй фильм снимали, фотографию поставили на превью. Да, они посмеялись, сейчас я посмеюсь.

– Тебя задевало это?

– Вообще не задевало, только разозлило. Спасибо пресс‑службе или кто там это делает. Молодцы, пусть в следующий раз так же сделают, только еще пожестче.

Футбол – это не только спорт, но и элемент шоу. «Спартак» подогрел матч этим видео, и я решил дальше чуть разыграть эту историю. На «Спартак» в этом плане обиды не может быть, это шоу.

  • Соболев ранее выступал за «Спартак».
  • «Зенит» купил Александра летом 2024 года за 10 миллионов евро.
  • «Спартак» остался в РПЛ на 6-м месте.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Соболев Александр
Комментарии (13)
KPCC-SPB
1773502394
Семак убери эту обизьяну из команды, это же позорище. даже от Дзюбы больше пользы было бы чем от этой истиричной самки дельфина, не тянет он на основной состав, еще и неуравновешеный
Ответить
Литейный 4 (returned)
1773502483
Смеется тот, кто смеётся последним. Гыгыгы
Ответить
Фёдор Горюнов
1773502782
Продажный Дельфин...
Ответить
ziborock
1773503723
Предурок, нацепил маску и заставил смеяться всю страну! Дзюба тоже, сначала маски одевал а потом взял себя в руки!)))
Ответить
Anton1969
1773504132
У соболя мозги все вытекли!!! Совсем дебилом стал!!!
Ответить
САНЁК17
1773504285
Ага, если не было бы второй гол ,вот этого дельфина все хвалили бы, че вы все такие нытики я не понимаю, мне лично по ф кто кого победил, вместо того чтобы похвалит забившего гола игрока чернеет и сверху накакает!
Ответить
Garrincha58
1773505373
Соболев ты как мальчик из садика обиделся или разозлился и получил за это ж.карточку, а по делу тебя надо было удалять за удар локтем Умярова, но судья не увидел странно это...
Ответить
Alexander.saf
1773508199
Соболь дебилойд
Ответить
Play
1773510838
Насколько же ущербный человек, в ведущей команде забивает два с половиной гола в год, а строит из себя супер нападающего.
Ответить
erybov1965
1773514157
Соболева так это разозлило,что с игры ничего не получилось.И только благодаря ошибке,где Соболева и близко не было,смог с пенальти забить.А должны были его еще и удалить,судья испугался,сделал вид,что не заметил,а потом придумали нелепое оправдание.
Ответить
