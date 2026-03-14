Соболев – о ролике «Спартака» перед матчем: «Они посмеялись, сейчас я посмеюсь»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев высказался о праздновании гола в ворота «Спартака» (2:0).

– Что это было за празднование?

– Сфоткался им («Спартаку»), чтобы, когда второй фильм снимали, фотографию поставили на превью. Да, они посмеялись, сейчас я посмеюсь.

– Тебя задевало это?

– Вообще не задевало, только разозлило. Спасибо пресс‑службе или кто там это делает. Молодцы, пусть в следующий раз так же сделают, только еще пожестче.

Футбол – это не только спорт, но и элемент шоу. «Спартак» подогрел матч этим видео, и я решил дальше чуть разыграть эту историю. На «Спартак» в этом плане обиды не может быть, это шоу.