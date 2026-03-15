Примера. «Реал» разгромил «Эльче», Гюлер забил со своей половины поля

«Реал» набрал три очка в 28-м туре чемпионата Испании.
Мадридцы на своем поле крупно победили «Эльче» со счетом 4:1.
Они забили по два мяча в каждом из таймов: в первом отличились Антонио Рюдигер и Федерико Вальверде, во втором – Дин Хейсен и Арда Гюлер. Турок на 89-й минуте поразил ворота соперника ударом со своей половины поля.
На 85-й минуте вышедший на замену Мануэль Анхель отметился автоголом, перехватывая прострел с правого фланга.
«Реал» с 66 очками остался на втором месте в таблице Примеры. У лидирующей «Барселоны» на один балл больше и есть матч в запасе.
Испания. Примера. 28 тур
Реал - Эльче - 4:1 (2:0)
Голы: 1:0 - А. Рюдигер, 39; 2:0 - Ф. Вальверде, 44; 3:0 - Д. Хейсен, 66; 3:1 - М. Анхель, 85 (в свои ворота); 4:1 - А. Гюлер, 89.
