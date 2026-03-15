Примера. «Реал» разгромил «Эльче», Гюлер забил со своей половины поля

«Реал» набрал три очка в 28-м туре чемпионата Испании.

Мадридцы на своем поле крупно победили «Эльче» со счетом 4:1.

Они забили по два мяча в каждом из таймов: в первом отличились Антонио Рюдигер и Федерико Вальверде, во втором – Дин Хейсен и Арда Гюлер. Турок на 89-й минуте поразил ворота соперника ударом со своей половины поля.

На 85-й минуте вышедший на замену Мануэль Анхель отметился автоголом, перехватывая прострел с правого фланга.

«Реал» с 66 очками остался на втором месте в таблице Примеры. У лидирующей «Барселоны» на один балл больше и есть матч в запасе.