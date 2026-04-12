Ямаль побил рекорд Рауля 29-летней давности

Вингеру «Барселоны» Ламину Ямалю покорился еще один рекорд чемпионата Испании.

Вчерашнее дерби с «Эспаньолом» стало для него 100-м матчем в Примере.

Ямаль достиг этой отметки в возрасте 18 лет и 272 дня – лучший результат в истории турнира.

Нападающий «Барсы» превзошел рекорд экс-капитана «Реала» Рауля, который провел свою 100-ю игру в испанском первенстве в 19 лет и 284 дня.

В топ-5 также входят Икер Муньяин (19 лет и 293 дня), Хосеба Эчеберрия (20 лет и 177 дней) и Боян Кркич (20 лет и 203 дня).