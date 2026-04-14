Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  В Испании вынесли вердикт по неназначенному пенальти за разбитую голову Мбаппе

В Испании вынесли вердикт по неназначенному пенальти за разбитую голову Мбаппе

Вчера, 21:37
4

Технический комитет судей (CTA) Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) проанализировал спорный эпизод в концовке матча 31-го тура Примеры между «Реалом» и «Жироной».

  • Мадридцы потеряли очки, сыграв вничью со счетом 1:1.
  • На 88-й минуте защитник «Жироны» Витор Рейс ударил локтем в голову Килиана Мбаппе.
  • Француз несколько минут лежал на газоне с окровавленным лицом.
  • Судья не зафиксировал фол и не назначил пенальти в пользу «Реала».

В CTA заявили, что за удар Рейса в лицо Мбаппе можно было назначить пенальти, но ВАР не вмешался верно, поскольку эпизод допускает разные трактовки.

Вердикт комитета – главный судья матча Хавьер Альберола Рохас не допустил явную ошибку. Согласно протоколу ВАР, просмотр повтора оправдан только при наличии неоспоримых доказательств, позволяющих исправить явно ошибочное решение.

Скриншоты трансляции «Матч ТВ»

Еще по теме:
Защитник «Реала» не сыграет с «Баварией»: известна причина
Агент Тюкавина назвал испанский клуб, который подходит игроку больше, чем «Реал» 4
Где смотреть матч «Бавария» – «Реал»: во сколько прямая трансляция: 15 апреля 2026
Источник: Marca
Испания. Примера Жирона Реал Мбаппе Килиан
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1776192668
Ну что, брателлы испанские, помогло вам ваше поганое ВАРево??? А наши самокритичные дурачки всё себя клянут и ругают: "Только в Раше такое возможно!" Особенно общечеловеки на этой почве неистовствуют.
Ответить
Томик
1776192701
Вот так. Мбаппе играл не за "Зенит", поэтому смотреть не будем.
Ответить
Artemka444
1776194324
Прибабахнутые
Ответить
Главные новости
Первые полуфиналисты ЛЧ, рекорды Ямаля и Сафонова, «Зенит» хочет еще двух бразильцев, будущий клуб Дзюбы и другие новости
02:00
Сафонов опубликовал один эмодзи после победы над «Ливерпулем» на «Энфилде»
01:43
Ямаль обновил еще два рекорда Лиги чемпионов
01:19
Сафонов тремя словами описал выход «ПСЖ» в полуфинал ЛЧ
00:58
1
Флик прокомментировал вылет «Барселоны» из Лиги чемпионов
00:44
Сафонов установил рекорд для российских вратарей
00:17
2
Смолов проиграл миллион рублей
00:10
8
Лига чемпионов. «Барселона» победила «Атлетико» (2:1), но вылетела
00:01
12
Лига чемпионов. «ПСЖ» снова обыграл «Ливерпуль» (2:0) и вышел в полуфинал
00:00
2
Арустамян дал инсайд по будущему тренеру ЦСКА
Вчера, 23:38
3
Все новости
Все новости
ФотоВ Испании вынесли вердикт по неназначенному пенальти за разбитую голову Мбаппе
Вчера, 21:37
4
«Барселона» рассматривает двух защитников из Серии А
Вчера, 19:41
«Полный ноль»: Абаскаль вспомнил, как Месси учился в школе
Вчера, 16:10
1
В «Реале» недовольны 50-миллионным футболистом
13 апреля
«Реал» избавится от четвертого бомбардира команды в этом сезоне
13 апреля
ФотоМбаппе показал фото разбитого лица
12 апреля
Провокационный пост Ямаля после победы «Барселоны» в каталонском дерби
12 апреля
Ямаль побил рекорд Рауля 29-летней давности
12 апреля
Кроос может вернуться в «Реал»
12 апреля
Флик оценил 9-очковый отрыв «Барселоны» в чемпионской гонке
12 апреля
Примера. «Барселона» крупно победила в дерби «Эспаньол» (4:1), отрыв от «Реала» увеличился до 9 очков
11 апреля
Арбелоа установил тренерский антирекорд «Реала»
11 апреля
1
Резкий комментарий Арбелоа после не назначенного в пользу «Реала» пенальти
11 апреля
ФотоМбаппе разбили лицо в штрафной, но пенальти не поставили
11 апреля
3
Примера. «Реал» дома сыграл вничью с «Жироной» (1:1) и может отстать от «Барсы» на 9 очков
10 апреля
2
В «Барселоне» ответили на вопрос о возвращении Месси
10 апреля
1
Глава Примеры определил, в чем лига превосходит АПЛ
10 апреля
Во Франции оценили возможное назначение Дешама в «Реал»
10 апреля
Игрок «Барселоны» может перейти в «Атлетико»
10 апреля
«Реал» может назначить тренера, выигрывавшего чемпионат мира
10 апреля
1
Капитан «Реала» имеет претензии к Арбелоа
10 апреля
1
Экспресс на матчи 10 апреля: «КАМАЗ» не проиграет, «Реал» разгромит «Жирону», «Бешикташ» и «Антальяспор» обменяются голами
9 апреля
Винисиус угрожал расправой игроку «Мальорки»
7 апреля
2
Карпин назвал игроков, которых ассоциирует с Гарри Поттером и Волан‑де‑Мортом
7 апреля
2
ФотоХабиб встретился с футболистами «Реала»
7 апреля
4
Стало известно, почему Ямаль бунтовал в конце матча с «Атлетико»
6 апреля
5
Винисиус впервые высказался об отказе попрощаться с Алонсо
6 апреля
Болельщик «Атлетико» – Ямалю: «Вали в Марокко, ублюдок!»
6 апреля
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 