В Испании вынесли вердикт по неназначенному пенальти за разбитую голову Мбаппе

Технический комитет судей (CTA) Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) проанализировал спорный эпизод в концовке матча 31-го тура Примеры между «Реалом» и «Жироной».
- Мадридцы потеряли очки, сыграв вничью со счетом 1:1.
- На 88-й минуте защитник «Жироны» Витор Рейс ударил локтем в голову Килиана Мбаппе.
- Француз несколько минут лежал на газоне с окровавленным лицом.
- Судья не зафиксировал фол и не назначил пенальти в пользу «Реала».
В CTA заявили, что за удар Рейса в лицо Мбаппе можно было назначить пенальти, но ВАР не вмешался верно, поскольку эпизод допускает разные трактовки.
Вердикт комитета – главный судья матча Хавьер Альберола Рохас не допустил явную ошибку. Согласно протоколу ВАР, просмотр повтора оправдан только при наличии неоспоримых доказательств, позволяющих исправить явно ошибочное решение.
