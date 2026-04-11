Мбаппе разбили лицо в штрафной, но пенальти не поставили

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе пострадал в матче 31-го тура Примеры против «Жироны» (1:1).
На 88-й минуте Мбаппе разбили лицо локтем в штрафной площади «Жироны». Однако главный судья не назначил 11-метрового удара.
- «Реал» по итогам тура может отстать от лидирующей «Барселоны» на девять очков. «Жирона» занимает 12-ю строчку таблицы.
- У «Реала» три матча без побед подряд. У «Жироны» одно поражение в последних пяти матчах.
- В первом круге команды тоже сыграли вничью.
- Впереди у «Реала» ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов против «Баварии».
- «Жирона» не побеждает «Реал» на его поле с 2019 года. Тогда в феврале каталонцы победили со счетом 2:1.
