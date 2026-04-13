  • «Реал» избавится от четвертого бомбардира команды в этом сезоне

«Реал» избавится от четвертого бомбардира команды в этом сезоне

Сегодня, 16:30

Нападающий Гонсало Гарсия близок к уходу из мадридского «Реала».

22-летний футболист, вероятно, будет продан предстоящим летом, поскольку не входит в планы клуба.

В «Реале» считают, что воспитанник останется без игровой практики после возвращения Эндрика из аренды в «Лионе».

  • В этом сезоне Гонсало забил 6 голов и сделал 2 ассиста в 33 матчах.
  • Гарсия – четвертый бомбардир сезона в «Реале» после Килиана Мбаппе (39), Винисиуса Жуниора (17) и Федерико Вальверде (9).
  • Его рыночная стоимость – 30 миллионов евро.
  • Ранее интерес к форварду проявляли клубы из АПЛ и Бундеслиги.

Еще по теме:
Определился 5-й участник общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
Мбаппе показал фото разбитого лица
Кроос может вернуться в «Реал»
Источник: The Athletic
Испания. Примера Реал Гарсия Гонсало
Главные новости
ВидеоКлаудиньо забил шикарный гол в азиатской Лиге чемпионов
22:56
Абаскаль хотел забрать в Мексику трех футболистов РПЛ
22:36
2
ЦСКА выберет замену для Челестини между двумя тренерами
22:16
5
Дуглас Сантос прояснил свое будущее в «Зените»
21:49
4
Тихонов – о футболисте «Зенита»: «Думал, он упадет и умрет»
21:18
6
Дзюба отреагировал на дерзкий ответ Акинфеева
21:02
5
«Это авантюра»: Гурцкая указал на ключевую ошибку Семака в матче «Зенит» – «Краснодар»
20:47
10
Дзюба – об «Акроне»: «Мы прокляты»
20:03
9
Рахимов указал на судейскую ошибку в пользу «Краснодара» в матче с «Зенитом»
19:56
7
Пономарев вынес жесткий вердикт Хайкину
19:49
14
Все новости
Все новости
В «Реале» недовольны 50-миллионным футболистом
17:35
«Реал» избавится от четвертого бомбардира команды в этом сезоне
16:30
ФотоМбаппе показал фото разбитого лица
Вчера, 16:38
Провокационный пост Ямаля после победы «Барселоны» в каталонском дерби
Вчера, 14:33
Ямаль побил рекорд Рауля 29-летней давности
Вчера, 12:37
Кроос может вернуться в «Реал»
Вчера, 11:06
Флик оценил 9-очковый отрыв «Барселоны» в чемпионской гонке
Вчера, 10:54
Примера. «Барселона» крупно победила в дерби «Эспаньол» (4:1), отрыв от «Реала» увеличился до 9 очков
11 апреля
Арбелоа установил тренерский антирекорд «Реала»
11 апреля
1
Резкий комментарий Арбелоа после не назначенного в пользу «Реала» пенальти
11 апреля
ФотоМбаппе разбили лицо в штрафной, но пенальти не поставили
11 апреля
3
Примера. «Реал» дома сыграл вничью с «Жироной» (1:1) и может отстать от «Барсы» на 9 очков
10 апреля
2
В «Барселоне» ответили на вопрос о возвращении Месси
10 апреля
1
Глава Примеры определил, в чем лига превосходит АПЛ
10 апреля
Во Франции оценили возможное назначение Дешама в «Реал»
10 апреля
Игрок «Барселоны» может перейти в «Атлетико»
10 апреля
«Реал» может назначить тренера, выигрывавшего чемпионат мира
10 апреля
1
Капитан «Реала» имеет претензии к Арбелоа
10 апреля
1
Экспресс на матчи 10 апреля: «КАМАЗ» не проиграет, «Реал» разгромит «Жирону», «Бешикташ» и «Антальяспор» обменяются голами
9 апреля
Винисиус угрожал расправой игроку «Мальорки»
7 апреля
2
Карпин назвал игроков, которых ассоциирует с Гарри Поттером и Волан‑де‑Мортом
7 апреля
2
ФотоХабиб встретился с футболистами «Реала»
7 апреля
4
Стало известно, почему Ямаль бунтовал в конце матча с «Атлетико»
6 апреля
5
Винисиус впервые высказался об отказе попрощаться с Алонсо
6 апреля
Болельщик «Атлетико» – Ямалю: «Вали в Марокко, ублюдок!»
6 апреля
1
Винисиус прояснил свое будущее в «Реале»
6 апреля
3
Определена вероятность чемпионства «Реала» после поражения от «Мальорки»
6 апреля
Флик прокомментировал странное поведение Ямаля
5 апреля
2
Все новости
