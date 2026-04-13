«Реал» избавится от четвертого бомбардира команды в этом сезоне

Нападающий Гонсало Гарсия близок к уходу из мадридского «Реала».
22-летний футболист, вероятно, будет продан предстоящим летом, поскольку не входит в планы клуба.
В «Реале» считают, что воспитанник останется без игровой практики после возвращения Эндрика из аренды в «Лионе».
- В этом сезоне Гонсало забил 6 голов и сделал 2 ассиста в 33 матчах.
- Гарсия – четвертый бомбардир сезона в «Реале» после Килиана Мбаппе (39), Винисиуса Жуниора (17) и Федерико Вальверде (9).
- Его рыночная стоимость – 30 миллионов евро.
- Ранее интерес к форварду проявляли клубы из АПЛ и Бундеслиги.
Источник: The Athletic