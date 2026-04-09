  • Экспресс на матчи 10 апреля: «КАМАЗ» не проиграет, «Реал» разгромит «Жирону», «Бешикташ» и «Антальяспор» обменяются голами

Экспресс на матчи 10 апреля: «КАМАЗ» не проиграет, «Реал» разгромит «Жирону», «Бешикташ» и «Антальяспор» обменяются голами

9 апреля, 11:13

Три ставки – непроигрыш «КАМАЗа» дома против кризисного «Нефтехимика», победа «Реала» с форой -1 над «Жироной» и «обе забьют» в матче «Бешикташ» – «Антальяспор». Общий коэффициент – 3.91.

Все матчи проходят 10 апреля.

1. «КАМАЗ» – «Нефтехимик» (Первая лига)

Ставка: «КАМАЗ» не проиграет (X1) за 1.27

«КАМАЗ» в отличной форме – не проигрывает в 10 из 12 последних матчей. Оборона надeжна – пропускает всего 0.60 гола за игру в последних 5 матчах. «Нефтехимик» в кризисе – не может выиграть в 3 последних матчах и пропускает 1.60 гола за игру. Да, статистика личных встреч не идеальна, но текущая форма хозяев говорит сама за себя. «КАМАЗ» дома как минимум не проиграет.

Вывод: «КАМАЗ» не проиграет с вероятностью 80-85%.

2. «Реал» – «Жирона» (Ла Лига)

Ставка: фора «Реала» (-1) за 1.40

«Реал» – абсолютный фаворит. Статистика личных встреч феноменальна: 5 матчей без поражений, 13 матчей с забитыми голами подряд. «Жирона» не может выиграть в 5 последних гостевых матчах. Даже после поражения от «Баварии» в ЛЧ, «Реал» дома обязан брать своe. Фора -1 – отличный баланс между риском и коэффициентом (при победе в 2+ гола ставка проходит, при победе в 1 гол – возврат).

Вывод: «Реал» выиграет с форой -1 с вероятностью 70-75%.

3. «Бешикташ» – «Антальяспор» (Суперлига)

Ставка: обе забьют (да) за 1.90

«Бешикташ» дома силeн (11 из 13 матчей без поражений). «Антальяспор» не может выиграть в 9 последних гостевых матчах. Но главное – статистика личных встреч: в 8 последних очных матчах забивали обе команды. «Бешикташ» забивает в 8 последних очных встречах, «Антальяспор» – тоже в 8 последних. Обе команды умеют забивать друг другу, и этот тренд вряд ли прервeтся.

Вывод: голы будут у обеих ворот с вероятностью 65-70%.

🎯 Итоговый экспресс

Матч Ставка Коэф.
«КАМАЗ» – «Нефтехимик» X1 («КАМАЗ» не проиграет) 1.27
«Реал» – «Жирона» Фора «Реала» (-1) 1.40
«Бешикташ» – «Антальяспор» Обе забьют (да) 1.90
Итого 3.91

