«Зенит» бьет пенальти чаще «Реала» и «Баварии»

Инсайдер Иван Карпов оценил частоту пенальти в пользу «Зенита» в матчах этого сезона РПЛ.

«Взяли лидеров по числу назначенных в их пользу 11-метровых из топ-10 евро-лиг и поделили количество пенок на число игр в чемпионате. Получилось вот что.

«Брага» (Португалия) – 56% (15 пенальти в 27 матчах);

«Зенит» (Россия) – 48% (11 пенальти в 23 матчах);

«Реал» (Испания) – 45% (14 пенальти в 31 матче);

«Бавария» (Германия) – 38% (11 пенальти в 29 матчах);

«Серкль Брюгге» (Бельгия) – 33% (10 пенальти в 30 матчах);

«Трабзонспор» (Турция) – 31% (9 пенальти в 29 матчах);

«Брест» (Франция) – 29% (8 пенальти в 28 матчах);

«АЗ Алкмар» (Голландия) – 28% (8 пенальти в 29 матчах);

«Брентфорд» (Англия) – 28% (9 пенальти в 32 матчах);

«Дженоа» (Италия) – 26% (8 пенальти в 31 матче)».