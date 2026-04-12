«Зенит» бьет пенальти чаще «Реала» и «Баварии»

Сегодня, 10:29
29

Инсайдер Иван Карпов оценил частоту пенальти в пользу «Зенита» в матчах этого сезона РПЛ.

«Взяли лидеров по числу назначенных в их пользу 11-метровых из топ-10 евро-лиг и поделили количество пенок на число игр в чемпионате. Получилось вот что.

«Брага» (Португалия) – 56% (15 пенальти в 27 матчах);

«Зенит» (Россия) – 48% (11 пенальти в 23 матчах);

«Реал» (Испания) – 45% (14 пенальти в 31 матче);

«Бавария» (Германия) – 38% (11 пенальти в 29 матчах);

«Серкль Брюгге» (Бельгия) – 33% (10 пенальти в 30 матчах);

«Трабзонспор» (Турция) – 31% (9 пенальти в 29 матчах);

«Брест» (Франция) – 29% (8 пенальти в 28 матчах);

«АЗ Алкмар» (Голландия) – 28% (8 пенальти в 29 матчах);

«Брентфорд» (Англия) – 28% (9 пенальти в 32 матчах);

«Дженоа» (Италия) – 26% (8 пенальти в 31 матче)».

Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Desma
1775981697
Ванька забыл внести в список Санкт-Галлен.
Ответить
ziborock
1775982127
Ну по этому показателю Зенит безусловно лучший клуб Европы!)))
Ответить
партизан84
1775982336
Это ещё мало, судьи по ошибаются в пользу противников юбиляра. В следующем году (надеюсь тоже юбилейном) воимя справедливости каждый матч зенит должен начинать с пробития пенальти.
Ответить
kvm
1775983801
сегодня очередной левый пеналь будет?
Ответить
Бумбраш
1775983917
А скажите,как они могут не бить,если за них(пенальти )заплатили и судья назначил.
Ответить
За что бан ?
1775984333
ванька зеркальный отработал лукойловский заказ .
Ответить
Красногвардейчик
1775985733
А что вы хотите?!!! 101 юбилей))
Ответить
БеZуМныЙ
1775989555
При честном судействе кто больше бьет, тот больше атакует. ))))
Ответить
Kosi4ek
1775993197
В бане Миллер кричит на Семака!!! -"Вы должны играть как настоящая европейская команда" -"Как Барселона или Арсенал?" -"НЕТ! Как Брага!"
Ответить
Цугундeр
1775993362
))) Великая команда! Её остановить -невозможно! Только через нарушение в штрафной!!)) В этом мы схожи с Реалом и Баварией! Чуть уступаем Браге, но это наверстаем . Мы же не крикуны с Шестого места!)))
Ответить
