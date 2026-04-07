  • Карпин назвал игроков, которых ассоциирует с Гарри Поттером и Волан‑де‑Мортом

Карпин назвал игроков, которых ассоциирует с Гарри Поттером и Волан‑де‑Мортом

7 апреля, 14:03
2

Главный тренер сборной России Валерий Карпин на встрече с юными болельщиками сравнил известных игроков с персонажами книг Джоан Роулинг.

– Кто у вас из мира футбола ассоциируется с Гарри Поттером, а кто – с Волан‑де‑Мортом?

– С Гарри Поттером ассоциируется, наверное, даже Лука Модрич.

А вот с Волон‑де‑Мортом… Он уже не играет, кого я ассоциирую.

Пепе, подсказывают из зала. Молодцы. Действительно, похож. Закончил он уже, правда, по‑моему.

  • Хорватский полузащитник Модрич сейчас играет за «Милан».
  • Защитник Пепе наиболее известен по выступлениям за «Реал» и сборную Португалии.

Еще по теме:
Карпин назвал тренера, у которого хочет постажироваться 3
Карпин определил самого талантливого российского футболиста 3
Карпин назвал европейскую команду, чья игра ему нравится
Источник: «Матч ТВ»
Испания. Примера Италия. Серия А Милан Россия Пепе Модрич Лука Карпин Валерий
Главные новости
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Зенитом»
01:37
ВидеоСоболев поругался с журналистами после вылета «Зенита» из Кубка России
01:04
1
Футболист «Спартака» пострадал от болельщиков «Зенита»
00:51
1
Тренер «Зенита» – о судействе в матче со «Спартаком»: «Я недоволен всем»
00:35
3
Хвича стал рекордсменом «ПСЖ»
00:25
Карседо объяснил, почему выпустил Помазуна на серию пенальти с «Зенитом»
00:07
9
Лига чемпионов. «Барселона» дома проиграла «Атлетико», проведя больше тайма вдесятером
Вчера, 23:55
3
Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым победил «Ливерпуль» в первом четвертьфинале
Вчера, 23:53
2
Семак высказался после поражения «Зенита» от «Спартака»
Вчера, 23:46
7
Карседо сделал заявление после победы «Спартака» над «Зенитом»
Вчера, 23:39
4
Все новости
Все новости
Винисиус угрожал расправой игроку «Мальорки»
7 апреля
2
Карпин назвал игроков, которых ассоциирует с Гарри Поттером и Волан‑де‑Мортом
7 апреля
2
ФотоХабиб встретился с футболистами «Реала»
7 апреля
4
Стало известно, почему Ямаль бунтовал в конце матча с «Атлетико»
6 апреля
5
Винисиус впервые высказался об отказе попрощаться с Алонсо
6 апреля
Болельщик «Атлетико» – Ямалю: «Вали в Марокко, ублюдок!»
6 апреля
1
Винисиус прояснил свое будущее в «Реале»
6 апреля
3
Определена вероятность чемпионства «Реала» после поражения от «Мальорки»
6 апреля
Флик прокомментировал странное поведение Ямаля
5 апреля
2
В «Сосьедаде» ответили на вопрос о будущем Захаряна
5 апреля
В «Сосьедаде» объяснили, почему Захарян не сыграл с «Леванте»
5 апреля
Фото«Атлетико» подарил именную майку знаменитому россиянину
5 апреля
2
ФотоТренера «Мальорки», обыгравшего «Реал», из-за внешности сравнили с владельцем ночного клуба
5 апреля
1
ФотоЯмаль не пожал руку Флику и не радовался победному голу «Барсы»
5 апреля
7
Арбелоа нашел виновного в сенсационном поражении «Реала» на Мальорке
5 апреля
2
Примера. «Барселона» победила «Атлетико» (2:1) в 1-й части «трилогии»
5 апреля
Примера. «Реал» проиграл на Мальорке (1:2) перед матчем с «Баварией»
4 апреля
6
Арбелоа отреагировал на новость, что врачи «Реала» обследовали не то колено Мбаппе
3 апреля
Где смотреть матч «Атлетико» – «Барселона»: во сколько прямая трансляция: 4 апреля 2026
3 апреля
Мбаппе сделал признание журналистам
3 апреля
Подробности ситуации с возможным уходом Родри из «Сити» в «Реал»
3 апреля
2
Мбаппе хотел закончить карьеру в сборной Франции после Евро-2020
3 апреля
2
«Барселона» забила «Реалу» 12 голов в четвертьфиналах женской ЛЧ
2 апреля
Вальверде: «Думал, что меня выгонят из «Реала» из-за сына Зидана»
2 апреля
Самые высокооплачиваемые футболисты и тренеры Примеры
2 апреля
2
ВидеоСын Касильяса расплакался после поражения в детском Эль Класико
2 апреля
В «Барселоне» появится первый игрок из Казахстана
1 апреля
1
«Реал» хочет купить форварда «Ливерпуля»
31 марта
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 