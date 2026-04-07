Карпин назвал игроков, которых ассоциирует с Гарри Поттером и Волан‑де‑Мортом

Главный тренер сборной России Валерий Карпин на встрече с юными болельщиками сравнил известных игроков с персонажами книг Джоан Роулинг.
– Кто у вас из мира футбола ассоциируется с Гарри Поттером, а кто – с Волан‑де‑Мортом?
– С Гарри Поттером ассоциируется, наверное, даже Лука Модрич.
А вот с Волон‑де‑Мортом… Он уже не играет, кого я ассоциирую.
Пепе, подсказывают из зала. Молодцы. Действительно, похож. Закончил он уже, правда, по‑моему.
- Хорватский полузащитник Модрич сейчас играет за «Милан».
- Защитник Пепе наиболее известен по выступлениям за «Реал» и сборную Португалии.
Источник: «Матч ТВ»