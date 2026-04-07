Карпин назвал игроков, которых ассоциирует с Гарри Поттером и Волан‑де‑Мортом

Главный тренер сборной России Валерий Карпин на встрече с юными болельщиками сравнил известных игроков с персонажами книг Джоан Роулинг.

– Кто у вас из мира футбола ассоциируется с Гарри Поттером, а кто – с Волан‑де‑Мортом?

– С Гарри Поттером ассоциируется, наверное, даже Лука Модрич.

А вот с Волон‑де‑Мортом… Он уже не играет, кого я ассоциирую.

Пепе, подсказывают из зала. Молодцы. Действительно, похож. Закончил он уже, правда, по‑моему.