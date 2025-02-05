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Пепе
Пепе
Завершил карьеру
26 февраля 1983 (43), Масейо
#3 | Защитник
187 см | 81 кг
Португалия | Бразилия
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Месси – третий самый возрастной автор гола в истории ЧМ
17 июня
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Карпин назвал игроков, которых ассоциирует с Гарри Поттером и Волан‑де‑Мортом
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Пепе вспомнил, как Роналду хотел отдать ему часть зарплаты, чтобы он не уходил из «Реала»
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2024.11.04 19:40
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Роналду высказался о завершении карьеры Крооса и Пепе
2024.09.14 09:18
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Фанаты сборной Португалии ярко попрощались с Пепе
2024.09.05 22:56
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Реакция «Реала» на завершение карьеры Пепе
2024.08.08 22:44
Реакция Роналду на завершение карьеры Пепе
2024.08.08 21:06
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РПЛ отреагировала на завершение карьеры Пепе
2024.08.08 20:38
Пепе объявил о завершении карьеры в 41 год
2024.08.08 18:15
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41-летний Пепе расплакался после вылета Португалии с Евро-2024. Роналду утешал защитника
2024.07.06 02:21
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Роналду – первый футболист в истории с 30 матчами на чемпионатах Европы
2024.07.05 22:37
Пепе побил рекорд Шилтона 34-летней давности
2024.07.02 00:12
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2024.06.28 00:43
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2024.06.24 17:52
Мостовой выбрал героя 1-го тура группового этапа Евро и высказался о возрастных звездах турнира
2024.06.20 12:54
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Пепе – самый возрастной игрок в истории Евро
2024.06.18 22:11
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Опубликована заявка сборной Португалии на Евро-2024
2024.05.21 15:30
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Пепе установил рекорд ЛЧ
2024.03.13 01:07
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Пепе установил новый рекорд ЛЧ
2024.02.22 01:10
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2024.01.18 00:37
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«Спортинг» обыграл «Порту» в матче за лидерство в чемпионате Португалии, Пепе удалили
2023.12.19 10:52
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Символическая сборная группового этапа Лиги чемпионов от WhoScored
2023.12.15 00:34
Пепе оценил поражение «Порту» от «Барселоны»
2023.11.29 08:53
40-летний Пепе побил два рекорда ЛЧ
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2023.02.28 14:14
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2022.11.29 00:53
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