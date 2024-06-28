2 игрока сборной Грузии – в символической сборной группового этапа Евро-2024 от L’Equipe

Французское издание L’Equipe составило символическую сборную группового этапа чемпионата Европы.

Наибольшее представительство в команде у Испании – три игрока. Взяты по два футболиста из сборных Грузии и Португалии.

Вратарь: Георгий Мамардашвили (Грузия);

Защитники: Дани Карвахаль (Испания), Пепе (Португалия), Рубен Диаш (Португалия), Натан Аке (Нидерланды);

Полузащитники: Фабиан Руис (Испания), Родри (Испания), Амаду Онана (Бельгия);

Нападающие: Дан Ндой (Швейцария), Жорж Микаутадзе (Грузия), Джамал Мусиала (Германия).

Запасные: Джанлуиджи Доннарумма (Италия), Нуну Мендеш (Португалия), Эмерик Ляпорт (Испания), Мерт Мюльдюр (Турция), Тони Кроос (Германия), Илкай Гюндоган (Германия), Георгий Кочорашвили (Грузия), Нголо Канте (Франция), Хвича Кварацхелия (Грузия).