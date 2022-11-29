Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Португалец Пепе вошел в тройку самых возрастных футболистов в истории чемпионата мира

    Португалия победила Уругвай со счетом 2:0 во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022.

    Центральный защитник португальской сборной Пепе провел на поле все 90 минут.

    Он сыграл на чемпионате мира в возрасте 39 лет и 275 дней. Это третий результат в истории турнира.

    • Роже Милла (Камерун, ЧМ-1994) – 42 года и 39 дней;
    • Атиба Хатчинсон (Канада, ЧМ-2022) – 39 лет и 292 дня;
    • Пепе (Португалия, ЧМ-2022) – 39 лет и 275 дней.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Захарян рассказал, за кого болеет на ЧМ-2022
    Агент Барбоза назвал самого влиятельного игрока сборной Португалии. Это не Роналду
    Сборная Португалии установила личный рекорд на ЧМ
    Источник: Mister Chip

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:53
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11