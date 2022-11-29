Португалец Пепе вошел в тройку самых возрастных футболистов в истории чемпионата мира

Португалия победила Уругвай со счетом 2:0 во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022.

Центральный защитник португальской сборной Пепе провел на поле все 90 минут.

Он сыграл на чемпионате мира в возрасте 39 лет и 275 дней. Это третий результат в истории турнира.

Роже Милла (Камерун, ЧМ-1994) – 42 года и 39 дней;

Атиба Хатчинсон (Канада, ЧМ-2022) – 39 лет и 292 дня;

Пепе (Португалия, ЧМ-2022) – 39 лет и 275 дней.

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