Опубликована заявка сборной Португалии на Евро-2024

Тренерский штаб сборной Португалии определился с составом на предстоящий чемпионат Европы.
Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Жозе Са («Вулверхэмптон»), Руй Патрисиу («Рома»);
Защитники: Антониу Силвa («Бенфика»), Данилу Перейра («ПСЖ»), Диогу Далот («Манчестер Юнайтед»), Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Жоау Канселу («Барселона»), Нельсон Семеду («Вулверхэмптон»), Нуну Мендеш («ПСЖ»), Пепе («Порту»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»);
Полузащитники: Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Жоау Невеш («Бенфика»), Жоау Палинья («Фулхэм»), Отавио («Аль-Наср»), Рубен Невеш («Аль-Хиляль»), Витинья («ПСЖ»);
Нападающие: Бернарду СилвСилва («Манчестер Сити»), Криштиану Роналду («Аль-Наср»), Диогу Жота («Ливерпуль»), Франсишку Консейсау («Порту»), Гонсалу Рамуш («ПСЖ»), Жоау Феликс («Барселона»), Педру Нету («Вулверхэмптон»), Рафаэль Леау («Милан»).
- Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля.
- У «Бомбардира» есть раздел, посвященный турниру.
- Португалия сыграет в группе F с Турцией, Чехией и Грузией.