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    Опубликована заявка сборной Португалии на Евро-2024

    Тренерский штаб сборной Португалии определился с составом на предстоящий чемпионат Европы.

    Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Жозе Са («Вулверхэмптон»), Руй Патрисиу («Рома»);

    Защитники: Антониу Силвa («Бенфика»), Данилу Перейра («ПСЖ»), Диогу Далот («Манчестер Юнайтед»), Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Жоау Канселу («Барселона»), Нельсон Семеду («Вулверхэмптон»), Нуну Мендеш («ПСЖ»), Пепе («Порту»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»);

    Полузащитники: Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Жоау Невеш («Бенфика»), Жоау Палинья («Фулхэм»), Отавио («Аль-Наср»), Рубен Невеш («Аль-Хиляль»), Витинья («ПСЖ»);

    Нападающие: Бернарду СилвСилва («Манчестер Сити»), Криштиану Роналду («Аль-Наср»), Диогу Жота («Ливерпуль»), Франсишку Консейсау («Порту»), Гонсалу Рамуш («ПСЖ»), Жоау Феликс («Барселона»), Педру Нету («Вулверхэмптон»), Рафаэль Леау («Милан»).

    • Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля.
    • У «Бомбардира» есть раздел, посвященный турниру.
    • Португалия сыграет в группе F с Турцией, Чехией и Грузией.

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    Источник: твиттер сборной Португалии

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    Комментарии (2)
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    PassCSKA
    1716297263
    Хотел уже написать, что вот и старичок Пепе впервые не поедет со сборной - а потом пригляделся, а он тут чертяка)))
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    ...уефан
    1716298318
    ...нам бы этих имён на 3-4 сборных хватило бы, чуток своими разбавив)...
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