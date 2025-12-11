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Руй Патрисиу
Руй Патрисиу
Завершил карьеру
15 февраля 1988 (38)
#1 | Вратарь
188 см | 83 кг
Португалия
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Публикации
Легендарный игрок сборной Португалии объявил о завершении карьеры
2025.12.11 23:41
Фото
Опубликована заявка сборной Португалии на Евро-2024
2024.05.21 15:30
3
Патрисиу и Милик – среди номинантов на звание игрока недели в Лиге конференций
2022.03.11 13:23
Фото
Патрисиу перешел из «Вулверхэмптона» в «Рому» за 11,5 миллионов
2021.07.13 23:44
Вратарь «Вулверхэмптона» Патрисиу получил травму головы. Матч с «Ливерпулем» был прерван на 14 минут
2021.03.16 09:42
Патрисиу, Де Хеа – худшие вратари сезона АПЛ по проценту отраженных ударов
2021.02.07 01:44
Мораес, Патрисиу, Регилон и Винд – претенденты на звание игрока недели в ЛЕ
2020.08.07 13:34
1
Патрисиу отразил два удара Стерлинга с пенальти, но тот все равно забил
2019.12.27 23:48
Экс-президент «Спортинга» задержан по подозрению в организации нападения на игроков
2018.11.12 08:31
3
«Вулверхэмптон» заплатит за переход свободного агента Патрисиу 18 миллионов
2018.09.14 07:57
1
Патрисиу взял 11-й номер в «Вулверхэмптоне». Под 1-м играл Икеме, завершивший карьеру из-за лейкемии
2018.08.10 15:00
1
Агент: «Если Португалия сыграет с Ираном как с Марокко, то вряд ли попадет в плей-офф»
2018.06.22 10:31
10
Вратарь Португалии Патрисиу перешел в «Вулверхэмптон»
2018.06.18 20:26
2
«Барселона» может заменить Силлессена Кастелсом, Хорном или Павленкой
2018.06.11 17:59
1
Birmingham Mail: Патрисиу продолжит карьеру в «Вулверхэмптоне»
2018.06.09 07:41
Фото
Жена Руя Патрисиу призвала игроков сборной Португалии чаще мастурбировать на ЧМ-2018
2018.06.08 10:31
62
Руй Патрисиу проходит медосмотр в «Наполи»
2018.05.23 01:51
5
Фото
Фанаты избили футболистов «Спортинга». Наиболее пострадали Патрисиу и Дост
2018.05.15 21:17
21
Набабкин вошел в команду недели Лиги Европы
2018.04.13 12:32
10
Роналду вручена награда лучшему португальскому игроку 2017 года
2018.03.20 13:15
3
Бруну Алвеш, Мануэль Фернандеш и Роналду – в составе португальцев на товарищеские матчи
2018.03.15 16:26
«Наполи» придется заплатить «Спортингу» 45 миллионов за трансфер Патрисиу
2017.06.23 09:18
1
Кержаков: «Пусть Смолов знает – Патрисиу можно забивать»
2017.06.21 06:04
2
Лондонский «Арсенал» нацелился на голкипера сборной Португалии Патрисиу
2017.03.27 17:15
2
Руй Патрисиу достиг отметки в 400 матчей за «Спортинг»
2017.02.19 09:27
Суарес, Рамос и Варди – в заключительной пятерке претендентов на «Золотой мяч»
2016.10.24 20:11
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Патрисиу может сменить Харта в «Манчестер Сити»
2016.08.14 12:28
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«Эвертон» хочет приобрести Патрисиу
2016.07.17 21:00
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Роналду, Гризманн и Пайе – в символической сборной Евро-2016
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