Экс-президент «Спортинга» задержан по подозрению в организации нападения на игроков

Бывший президент «Спортинга» Бруну де Карвалью является подозреваемым в организации нападения на игроков своей команды.

Де Карвалью был задержан одновременно с еще 36 людьми, которые также подозреваются по этому делу.

Инцидент произошел в мае этого года, когда на базу «Спортинга», где в тот момент находились игроки, напали около 50 фанатов. Они избили игроков, угрожали им смертью.

После этого девять футболистов расторгли контракты. Позже семеро из них вернулись в клуб (кроме Желсона Мартиньша, который перешел в «Атлетико», и Руя Патрисиу, ушедший в «Вулверхэмптон»).