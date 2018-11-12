Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Экс-президент «Спортинга» задержан по подозрению в организации нападения на игроков

    Бывший президент «Спортинга» Бруну де Карвалью является подозреваемым в организации нападения на игроков своей команды.

    Де Карвалью был задержан одновременно с еще 36 людьми, которые также подозреваются по этому делу.

    Инцидент произошел в мае этого года, когда на базу «Спортинга», где в тот момент находились игроки, напали около 50 фанатов. Они избили игроков, угрожали им смертью.

    После этого девять футболистов расторгли контракты. Позже семеро из них вернулись в клуб (кроме Желсона Мартиньша, который перешел в «Атлетико», и Руя Патрисиу, ушедший в «Вулверхэмптон»).

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.11.2018 08:31
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      Laz65 12 ноября 2018, 09:58

      Играть не хотят, а контракты не расторгают, вот и решили по башке им наступать. Это уже шаг отчаяния. Наших тоже бить надо перед каждым матчем.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 ноября 2018, 09:41

      В духе наших лихих 90-х годов...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 12 ноября 2018, 09:31

      Педиковатая история от Португальцев, есть ещё одни зверки Турки!!!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 