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Олимпиакос
Желсон Мартинш
€ 2,50 млн
Желсон Мартинш
Олимпиакос
11 мая 1995 (31)
#10 | Нападающий
173 см
Португалия
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Публикации
У «Краснодара» сорвался трансфер экс-игрока сборной Португалии
10 сентября
1
«Краснодар» близок к покупке экс-партнера Роналду
2 сентября
1
«Краснодар» согласовал контракт с экс-партнером Роналду
25 августа
1
Фото
«Краснодар» заинтересовался экс-вингером сборной Португалии
23 августа
1
Головин может сыграть в воскресенье с «Реймсом». Неделю назад у него выявили коронавирус
2021.05.04 17:19
Игрок «Монако» Мартиньш дисквалифицирован на полгода. Он толкнул арбитра
2020.03.05 23:47
8
«Монако»: «Поведение Мартиньша нельзя ни принять, ни простить. Он понесет наказание»
2020.02.04 12:43
2
Видео
«Монако» представил новую форму. Головин – на постере
2019.07.03 18:57
1
«Монако» выкупил Мартиньша у «Атлетико»
2019.07.01 20:10
«Монако» пытается выкупить Мартиньша у «Атлетико»
2019.02.27 09:10
4
Фото
Мартиньш на правах аренды перешел из «Атлетико» в «Монако»
2019.01.27 16:40
14
«Атлетико» может продать Мартиньша «Монако», чтобы подписать Морату
2019.01.19 01:21
«Спортинг» хочет отсудить у «Атлетико» 105 миллионов за переход Мартиньша
2019.01.10 18:08
2
Экс-президент «Спортинга» задержан по подозрению в организации нападения на игроков
2018.11.12 08:31
3
Фото
Экс-игрок «Спортинга» Мартиньш перешел в «Атлетико». На него претендовали «Арсенал» и «Бавария»
2018.07.25 13:21
2
«Арсенал» предложил 30 миллионов за хавбека «Спортинга»
2018.06.07 15:27
«Бавария» претендует на полузащитника «Спортинга» Мартиньша
2018.05.11 08:15
1
«Челси», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» заинтересованы в полузащитнике «Спортинга»
2018.04.21 12:47
1
Бруну Алвеш, Мануэль Фернандеш и Роналду – в составе португальцев на товарищеские матчи
2018.03.15 16:26
Источник: Венгер следит за Мартиньшем, сумма выкупа которого – 53 миллиона
2018.01.17 01:46
1
«Бавария» поспорит с «Ливерпулем» за Мартиньша
2018.01.16 13:47
2
«Ливерпуль» готов отдать 30 миллионов за Мартиньша
2018.01.13 19:40
«Арсенал» готов заплатить 80 миллионов за двоих хавбеков «Спортинга»
2017.07.03 18:17
3
Моуринью хочет приобрести у «Спортинга» Мартиньша, сумма отступных за которого составляет 60 миллионов
2016.11.22 00:11
6
«Бавария» может подписать форварда «Спортинга»
2016.10.10 09:41
1
Хавбек «Спортинга» Мартиньш заинтересовал «Реал» и «МЮ»
2016.09.28 17:38
Главные новости
Агент Дзюбы раскрыл детали переговоров со «Спартаком»: «Единственный человек был против»
22:18
1
«Бавария» хочет купить чемпиона мира за 70 миллионов
21:56
«Встречу его – он на коленках уйдет»: Смолов – об угрозах после незабитого пенальти на ЧМ-2018
21:21
2
Карпин назвал хромающего игрока сборной России
20:51
Роберто Карлос и Роналдиньо отказались ехать на прощальный матч Вагнера Лава
20:42
4
Галактионов думает об уходе из «Локомотива» по двум причинам
20:34
1
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«Рубин» объявил о переходе экс-нападающего «Интера»
20:00
3
Уволенный из «Ростова» Альба может возглавить другую команду РПЛ
19:49
ЦСКА исполнит мечту Вагнера Лава: «Полный восторг!»
19:35
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Реакция Карпина на увольнение Альбы из «Ростова»
19:12
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