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    «Атлетико» может продать Мартиньша «Монако», чтобы подписать Морату

    «Монако» интересуется полузащитником «Атлетико» Желсоном Мартиньшем, сообщает Marca.

    Мадридцы близки к продаже 23-летнего португальца зимой, чтобы собрать деньги на трансфер Альваро Мораты из «Челси». Transfermarkt оценивает нападающего сборной Испании в 50 миллионов евро.

    По информации источника, главный тренер «монегасков» Тьерри Анри считает, что переход Мартиньша поможет команде сохранить место в Лиге 1 на следующий сезон. После 20-ти туров чемпионата команда находится на 19 месте.

    • В июле Мартиньш разорвал контракт со «Спортингом» – предположительно, после нападения болельщиков.
    • В июле перешел в «Атлетико» в качестве свободного агента.
    • В текущем сезоне забил один гол в 12-ти играх на клубном уровне.
    • Стоимость по Transfermarkt – 20 миллионов.
    • «Спортинг» хочет отсудить у мадридского клуба 105 миллионов.

    Источник: Marca

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    19.01.2019 01:21
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