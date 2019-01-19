«Атлетико» может продать Мартиньша «Монако», чтобы подписать Морату

«Монако» интересуется полузащитником «Атлетико» Желсоном Мартиньшем, сообщает Marca.

Мадридцы близки к продаже 23-летнего португальца зимой, чтобы собрать деньги на трансфер Альваро Мораты из «Челси». Transfermarkt оценивает нападающего сборной Испании в 50 миллионов евро.

По информации источника, главный тренер «монегасков» Тьерри Анри считает, что переход Мартиньша поможет команде сохранить место в Лиге 1 на следующий сезон. После 20-ти туров чемпионата команда находится на 19 месте.