«Атлетико» может продать Мартиньша «Монако», чтобы подписать Морату

«Монако» интересуется полузащитником «Атлетико» Желсоном Мартиньшем, сообщает Marca.
Мадридцы близки к продаже 23-летнего португальца зимой, чтобы собрать деньги на трансфер Альваро Мораты из «Челси». Transfermarkt оценивает нападающего сборной Испании в 50 миллионов евро.
По информации источника, главный тренер «монегасков» Тьерри Анри считает, что переход Мартиньша поможет команде сохранить место в Лиге 1 на следующий сезон. После 20-ти туров чемпионата команда находится на 19 месте.
- В июле Мартиньш разорвал контракт со «Спортингом» – предположительно, после нападения болельщиков.
- В июле перешел в «Атлетико» в качестве свободного агента.
- В текущем сезоне забил один гол в 12-ти играх на клубном уровне.
- Стоимость по Transfermarkt – 20 миллионов.
- «Спортинг» хочет отсудить у мадридского клуба 105 миллионов.