Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    2 Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    3 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?

    «Спортинг» хочет отсудить у «Атлетико» 105 миллионов за переход Мартиньша

    «Спортинг» собирается подать в суд на «Атлетико» из-за перехода полузащитника Желсона Мартиньша.

    В мае фанаты лиссабонцев напали на футболистов команды на клубной базе и избили их. После этого инцидента некоторые игроки покинули клуб. В их числе был и хавбек, который расторг контракт со «Спортингом» и присоединился к мадридцам на правах свободного агента.

    Несмотря на это, «Спортинг» намерен получить деньги за переход португальца и будет требовать у «Атлетико» компенсацию в размере 105 миллионов евро.

    • В текущем сезоне Мартиньш провел за испанский клуб 12 матчей и забил один гол.

    Источник: A Bola

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:08
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106803
    #2
    Chernyi Lis
    79032
    #3
    Zenit-84
    77056
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    klifS
    64214
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru