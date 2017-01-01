«Спортинг» хочет отсудить у «Атлетико» 105 миллионов за переход Мартиньша

«Спортинг» собирается подать в суд на «Атлетико» из-за перехода полузащитника Желсона Мартиньша.

В мае фанаты лиссабонцев напали на футболистов команды на клубной базе и избили их. После этого инцидента некоторые игроки покинули клуб. В их числе был и хавбек, который расторг контракт со «Спортингом» и присоединился к мадридцам на правах свободного агента.

Несмотря на это, «Спортинг» намерен получить деньги за переход португальца и будет требовать у «Атлетико» компенсацию в размере 105 миллионов евро.