«Бавария» претендует на полузащитника «Спортинга» Мартиньша

Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Желсон Мартиньш летом может сменить клубную прописку, сообщает O Jogo.

Руководство «Баварии» в данный момент работает над осуществлением этого трансфера. Ранее заинтересованность в услугах 23-летнего португальца проявляли «Тоттенхэм», «Арсенал», «Челси» и дортмундская «Боруссия».

В текущем сезоне Мартиньш провел 50 матчей за клуб во всех турнирах, забив в них 13 голов и отдав 12 результативных передач.