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    «Бавария» претендует на полузащитника «Спортинга» Мартиньша

    Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Желсон Мартиньш летом может сменить клубную прописку, сообщает O Jogo.

    Руководство «Баварии» в данный момент работает над осуществлением этого трансфера. Ранее заинтересованность в услугах 23-летнего португальца проявляли «Тоттенхэм», «Арсенал», «Челси» и дортмундская «Боруссия».

    В текущем сезоне Мартиньш провел 50 матчей за клуб во всех турнирах, забив в них 13 голов и отдав 12 результативных передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.05.2018 08:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +312

      Zly 11 мая 2018, 09:27

      Мало им одного португальца, на которого возлагали надежды

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