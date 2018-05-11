«Бавария» претендует на полузащитника «Спортинга» Мартиньша

Мало им одного португальца, на которого возлагали надежды
Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Желсон Мартиньш летом может сменить клубную прописку, сообщает O Jogo.
Руководство «Баварии» в данный момент работает над осуществлением этого трансфера. Ранее заинтересованность в услугах 23-летнего португальца проявляли «Тоттенхэм», «Арсенал», «Челси» и дортмундская «Боруссия».
В текущем сезоне Мартиньш провел 50 матчей за клуб во всех турнирах, забив в них 13 голов и отдав 12 результативных передач.