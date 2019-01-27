Мартиньш на правах аренды перешел из «Атлетико» в «Монако»

Индивидуальный план развития игрока и молодая команда, чёткая клубная структура и политика руководства... А на деле же Монако просто гребёт в панике всех подряд доступных игроков, надеясь что как-нибудь само всё слепится и заиграется. Хоть Мартиньш и очень перспективный игрок, но всё это выглядит цирковых артхаусом...
Полузащитник «Атлетико» Желсон Мартиньш стал игроком «Монако». Французский клуб арендовал 23-летнего португальца до конца сезона.
Ранее сообщалось, что мадридская команда намерена продать Мартиньша, чтобы подписать нападающего «Челси» Альваро Морату.
- Летом 2018 года португалец подписал с «Атлетико» шестилетний контракт.
- В этом сезоне футболист провел в Примере восемь матчей и не отметился результативными действиями.
«Спортинг» хочет отсудить у «Атлетико» 105 миллионов за переход Мартиньша