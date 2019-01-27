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    Мартиньш на правах аренды перешел из «Атлетико» в «Монако»

    Полузащитник «Атлетико» Желсон Мартиньш стал игроком «Монако». Французский клуб арендовал 23-летнего португальца до конца сезона.

    Ранее сообщалось, что мадридская команда намерена продать Мартиньша, чтобы подписать нападающего «Челси» Альваро Морату.

    • Летом 2018 года португалец подписал с «Атлетико» шестилетний контракт.
    • В этом сезоне футболист провел в Примере восемь матчей и не отметился результативными действиями.

    «Спортинг» хочет отсудить у «Атлетико» 105 миллионов за переход Мартиньша

    Источник: Официальный сайт «Монако»

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    27.01.2019 16:40
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 27 января 2019, 20:52

      Индивидуальный план развития игрока и молодая команда, чёткая клубная структура и политика руководства... А на деле же Монако просто гребёт в панике всех подряд доступных игроков, надеясь что как-нибудь само всё слепится и заиграется. Хоть Мартиньш и очень перспективный игрок, но всё это выглядит цирковых артхаусом...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8

      pasoal 27 января 2019, 18:03

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      -1
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 27 января 2019, 17:50

      Им защиту надо менять, а то не защита а проходной двор.

      0
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      Рейтинг: +111

      shikari_ 27 января 2019, 16:45

      вот он похоже займет место Головина

      1
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      Рейтинг: +185

      К.Серж.А > shikari_ 27 января 2019, 17:18

      Они на разных позициях играют ....

      0
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      Рейтинг: +111

      shikari_ > К.Серж.А 27 января 2019, 17:20

      ....

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      Рейтинг: +111

      shikari_ > К.Серж.А 27 января 2019, 17:21

      а на какой позиции Головин играет?

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      Рейтинг: +185

      К.Серж.А > shikari_ 27 января 2019, 17:23

      ну Головин конечно может сыграть на фланге , но обычно он в центре поля играет , в то время как Мартинш играет только на фланге и в основном правом ...

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      Рейтинг: +111

      shikari_ > К.Серж.А 27 января 2019, 17:28

      Головин за все это время сыграл ЦАПа, ЦП, ЛП, НП и нигде особо не убедил, пока. Меня терзают сомнения, что Жардим усадит на скамейку кого то из этих игроков: Фалькао, Лопеш, Тилеманс, Фабрегас, теперь Мартиньш и есть еще Йоветич

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      Рейтинг: +185

      К.Серж.А > shikari_ 27 января 2019, 17:30

      Да конкуренция высокая , но во первых - сам говоришь он много где сыграл , а значит может играть на разных позициях , ну а во вторых - а кто себя реально круто показал из этих игроков ?

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      Рейтинг: +111

      shikari_ > К.Серж.А 27 января 2019, 17:38

      это говорит, что ему не могут найти место, чтобы он уже что то начал показывать, что показывал до этого. Фалькао и Фабрегас - это опыт + Фалькао хоть что то забивал, Тилемманс тоже забивает и отдает, Мартиньшу и Лопешу хватит того что они португальцы, как и Жардим

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      Рейтинг: +185

      К.Серж.А > shikari_ 27 января 2019, 17:42

      универсальность это плюс Головина , но все же частично не соглашусь , каждому придется заново все доказывать тренеру

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      Рейтинг: +111

      shikari_ > К.Серж.А 27 января 2019, 17:49

      я хочу ошибиться, но то что видел вчера я и Жардим за этим наблюдал, все больше усаживает Сашу на скамейку. Мне кажется, он будет выходить на замену и уже так пытаться что то доказывать + немногочисленные фанаты уже жаждут его продажи. это всего лишь мое мнение

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      Рейтинг: +111

      shikari_ > К.Серж.А 27 января 2019, 17:54

      еще Мораис может прийти, хоть он в последнее время играет в нападении, но в этом тоже нет ничего утешительного для Саши. Новичкам хватит мизерного проявления себя в голах и передачах и они начнут столбить за собой место в основе

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