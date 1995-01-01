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    «Монако»: «Поведение Мартиньша нельзя ни принять, ни простить. Он понесет наказание»

    Генеральный директор «Монако» Олег Петров раскритиковал полузащитника команды Желсона Мартиньша, который получил красную карточку в последнем матче против «Нима» (1:3). Португалец дважды толкнул судью.

    «Такое поведение нельзя ни принять, ни простить. Мартиньш понесет наказание, я его уже проинформировал. Игрок извинился перед арбитром. Желсон осознает, что сделал неприемлемое. Прослежу, чтобы такого больше не было», – сказал Петров.

    Источник: официальный сайт «Монако»

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    Сегодня, 12:43
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13895

      bset 17 минут назад

      Минус 3 очка из-за Мартиньша. Надо додуматься, конечно. 10 игроков еще можно было усилить, но с 9 уже ничего сделать было нельзя. А ведь это аутсайдер, с которым надо было забирать очки стопроцентно.

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