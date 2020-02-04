«Монако»: «Поведение Мартиньша нельзя ни принять, ни простить. Он понесет наказание»

Генеральный директор «Монако» Олег Петров раскритиковал полузащитника команды Желсона Мартиньша, который получил красную карточку в последнем матче против «Нима» (1:3). Португалец дважды толкнул судью.

«Такое поведение нельзя ни принять, ни простить. Мартиньш понесет наказание, я его уже проинформировал. Игрок извинился перед арбитром. Желсон осознает, что сделал неприемлемое. Прослежу, чтобы такого больше не было», – сказал Петров.