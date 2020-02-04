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  • «Монако»: «Поведение Мартиньша нельзя ни принять, ни простить. Он понесет наказание»

«Монако»: «Поведение Мартиньша нельзя ни принять, ни простить. Он понесет наказание»

4 февраля 2020, 12:43
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Генеральный директор «Монако» Олег Петров раскритиковал полузащитника команды Желсона Мартиньша, который получил красную карточку в последнем матче против «Нима» (1:3). Португалец дважды толкнул судью.

«Такое поведение нельзя ни принять, ни простить. Мартиньш понесет наказание, я его уже проинформировал. Игрок извинился перед арбитром. Желсон осознает, что сделал неприемлемое. Прослежу, чтобы такого больше не было», – сказал Петров.

Источник: официальный сайт «Монако»
Франция. Лига 1 Португалия. Примейра Монако Мартинш Желсон
Комментарии (2)
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bset
1580811003
Минус 3 очка из-за Мартиньша. Надо додуматься, конечно. 10 игроков еще можно было усилить, но с 9 уже ничего сделать было нельзя. А ведь это аутсайдер, с которым надо было забирать очки стопроцентно.
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KOLBIS
1580815725
Как бы не прав был судья.такое не допустимо,анархия...да и команду подвел...
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