«Монако»: «Поведение Мартиньша нельзя ни принять, ни простить. Он понесет наказание»

Генеральный директор «Монако» Олег Петров раскритиковал полузащитника команды Желсона Мартиньша, который получил красную карточку в последнем матче против «Нима» (1:3). Португалец дважды толкнул судью.
«Такое поведение нельзя ни принять, ни простить. Мартиньш понесет наказание, я его уже проинформировал. Игрок извинился перед арбитром. Желсон осознает, что сделал неприемлемое. Прослежу, чтобы такого больше не было», – сказал Петров.
- В матче с «Нимом» «Монако» получил две красные карточки.
- «Монако» в таблице идет на 13-м месте.
- В 21:00 по Москве команда сыграет в 23-м туре Лиги 1 против «Анжера».
Источник: официальный сайт «Монако»