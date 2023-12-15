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Франция. Лига 2
Команды
Ним
Ним
Ним
Франция. Лига 2
Стадион:
Стад де Костьере
Сайт:
http://www.nimesolympique.fr
Тренер:
Паскаль Планк
Новости
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Экс-игрока «Нима» осудили за секс с 17-летними девушками, которые угнали его машину
2023.12.15 20:09
1
GFFN: клубы Лиги 1 «Бордо» и «Ним» близки к банкротству
2021.05.22 00:48
1
Лига 1. «Монако» обыграл «Ренн» благодаря голу и ассисту Головина, «Лион» разгромил «Ним»
2021.05.16 23:53
Лига 1. Лидер чемпионата «Лилль» дома проиграл «Ниму» из зоны вылета
2021.03.21 21:03
Лига 1. «Лилль» разгромил «Лорьян» и вернулся на первое место
2021.02.21 21:18
Кубок Франции. «Лилль» в матче с «Дижоном» выиграл седьмой раз подряд, «Ницца» прошла «Ним» и другие результаты
2021.02.10 22:58
Ковач – о Головине: «Это топ-игрок. Я очень рад за него»
2021.02.08 09:52
6
Агент Головина – о хет-трике в ворота «Нима»: «Монегасская народная мудрость: «Головин – всему Головин!»
2021.02.08 07:33
5
Лига 1. «Монако» обыграл «Ниццу», Головин вышел на 65-й минуте; «ПСЖ» разгромил «Ним» и другие результаты
2021.02.04 00:55
Лига 1. «Лорьян» вырвал победу над «ПСЖ», «Сент-Этьен» – над «Ниццей» и другие результаты
2021.01.31 19:05
1
Лига 1. «Марсель» Виллаш-Боаша проиграл дома аутсайдеру «Ниму»
2021.01.16 20:55
Лига 1. «Монако» с Головиным разгромил «Анжер», Покеттино впервые победил и другие результаты
2021.01.10 01:15
Лига 1. Головин помог «Монако» разгромить в гостях «Лорьян», «Ницца» уступила «Бресту» и другие результаты
2021.01.06 22:59
Лига 1. «Ренн» переиграл «Метц» и поднялся в зону Лиги Европы, «Бордо» уступил «Реймсу» и другие результаты
2020.12.23 22:58
Лига 1. «Монако» выиграл у «Дижона», Головин пропускал игру
2020.12.20 19:20
2
Лига 1. «ПСЖ» выиграл у «Лорьяна», «Монако» крупно уступил «Лансу» и другие результаты
2020.12.17 01:23
Лига 1. «Марсель» победил в гостях «Ним» и вышел на второе место, Виллаш-Боаша удалили
2020.12.05 00:52
Лига 1. «Монако» победил «Ним» и поднялся на третье место
2020.11.29 19:06
1
«СЭ»: Головин не сыграет с «Нимом»
2020.11.27 18:58
1
Мбаппе сообщил о смерти восьмилетнего болельщика «ПСЖ», которому посвятил голы в матче с «Нимом»
2020.10.22 18:52
Лига 1. Дубль Мбаппе помог «ПСЖ» разгромить «Ним» и выйти на первое место
2020.10.16 23:57
1
L’Equipe: «Динамо» может подписать защитника «Нима» Ландре летом 2021 года
2020.10.09 08:44
3
Лига 1. Полуфиналист Лиги чемпионов «Лион» дома сыграл вничью с «Нимом»
2020.09.19 00:07
Лига 1. «Монако» с Головиным проиграл «Ницце», «Анжер» всухую победил «Нант» и другие результаты
2020.03.07 23:55
1
Лига 1. «Марсель» Виллаш-Боаша благодаря хет-трику Бенедетто победил «Ним»
2020.02.29 00:37
Лига 1. «Лион» сыграл вничью с аутсайдером, «Ницца» Виейра обменялась голами с «Реймсом» и другие результаты
2020.02.05 22:59
Лига 1. «Монако» проиграл «Ниму», Головин вышел на замену; «Лилль» победил «Страсбур» и другие результаты
2020.02.02 00:00
«Монако» на 32-й минуте матча с «Нимом» получил две красные карточки
2020.02.01 22:45
4
Фото
Головин не попал в основу «Монако» на матч с «Нимом»
2020.02.01 21:29
3
Лига 1. «Монако» с Головиным в основе проиграл дома «Страсбуру», «Монпелье» победил «Дижон» и другие результаты
2020.01.25 23:58
3
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3
4
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