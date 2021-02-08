Агент Головина – о хет-трике в ворота «Нима»: «Монегасская народная мудрость: «Головин – всему Головин!»

Олег Артемов, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, отреагировал на хет-трик своего клиента в ворота «Нима» в матче 24-го тура Лиги 1.

Для хавбека это первая игра, в которой он забил три гола.

Головин – первый россиянин, оформивший хет-трик в чемпионате Франции.

«Феерический матч. Не уточнял у тренера, знал ли Саша заранее про то, что выйдет в стартовом составе. Монегасская народная мудрость: «Головин – всему Головин!».

Раз Ковач поставил Сашу в старте, значит он уже в форме. Петь дифирамбы мы не будем, но Саша провел отличный матч», – сказал агент.

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