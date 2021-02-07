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    Вице-президент «Монако»: «Поздравлял команду в раздевалке, вижу – Головин сидит расстроенный»

    Вице-президент «Монако» Олег Петров дал комментарий после матча 24-го тура Лиги 1 с «Нимом» (4:3).

    • Хет-трик в этой встрече оформил россиянин Александр Головин.
    • На его счету также голевая передача в моменте с четвертым голом.

    «Сейчас я поздравлял команду в раздевалке. Вижу – он сидит расстроенный. Забил три гола, но все равно недоволен, что так шла игра. Должны были выигрывать без такой нервотрепки. В подобной ситуации другой светился бы от счастья, но Головин не отделяет себя от команды. Молодец.

    Думаю, теперь он будет регулярно выходить в старте. Все будет нормально. Раскроет все свои таланты», – сказал Петров.

    Головин оформил хет-трик за «Монако» в матче с «Нимом»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.02.2021 22:50
    Комментарии4
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      Рейтинг: +20040

      DOCTOR PENALTY 50 минут назад

      Успехов тебе, Саня! Ты теперь главный ориентир для наших игроков. Просьба к тебе большая: если вдруг кто-то приедет из соседней страны и позовёт в клуб или казино попить шампанского, воздержись, не ходи, и тогда точно всё будет нормально, как сказал Петров.

      1
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      Рейтинг: +1269

      IVANRUS777 50 минут назад

      Александр ведёт себя, как настоящий профи. Но лишний раз расстраиваться ни к чему. Если будет двигаться в том же русле, то скоро окажется в каком-нибудь ТОП клубе, хотя и в Монако ему наверное отлично живется) Главное без травм и побольше радовать российских любителей футбола в сборной страны.

      1
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      Рейтинг: +7315

      Вомбат 1 час назад

      Головин сыграл так, как он должен играть в каждом матче. Дай бог, чтобы так и было. А то я уже было решил, что он в Монако из-за тренерской чехарды, травм и ограничения его игровой позиции превратился в рядового по европейским меркам вингера. Хотя по своему потенциалу он должен быть одним из 3-4 лучших игроков этой команды, если не абсолютно лучшим.

      4
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      Рейтинг: +20382

      Боцман59rus 1 час назад

      Да, в свете предстоящей борьбы за ЛЧ, такой валидол с аутсайдером, не есть хорошо, видимо есть понимание этого, отсюда и неудовлетворение игрой, вернее ходом игры.
      Удачи, с сильными соперниками и голы будут важнее и нужнее)))

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