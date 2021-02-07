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  • Вице-президент «Монако»: «Поздравлял команду в раздевалке, вижу – Головин сидит расстроенный»

Вице-президент «Монако»: «Поздравлял команду в раздевалке, вижу – Головин сидит расстроенный»

7 февраля 2021, 22:50
12

Вице-президент «Монако» Олег Петров дал комментарий после матча 24-го тура Лиги 1 с «Нимом» (4:3).

  • Хет-трик в этой встрече оформил россиянин Александр Головин.
  • На его счету также голевая передача в моменте с четвертым голом.

«Сейчас я поздравлял команду в раздевалке. Вижу – он сидит расстроенный. Забил три гола, но все равно недоволен, что так шла игра. Должны были выигрывать без такой нервотрепки. В подобной ситуации другой светился бы от счастья, но Головин не отделяет себя от команды. Молодец.

Думаю, теперь он будет регулярно выходить в старте. Все будет нормально. Раскроет все свои таланты», – сказал Петров.

Головин оформил хет-трик за «Монако» в матче с «Нимом»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Франция. Лига 1 Монако Головин Александр
Комментарии (12)
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Боцман59rus
1612727875
Да, в свете предстоящей борьбы за ЛЧ, такой валидол с аутсайдером, не есть хорошо, видимо есть понимание этого, отсюда и неудовлетворение игрой, вернее ходом игры. Удачи, с сильными соперниками и голы будут важнее и нужнее)))
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Вомбат
1612728771
Головин сыграл так, как он должен играть в каждом матче. Дай бог, чтобы так и было. А то я уже было решил, что он в Монако из-за тренерской чехарды, травм и ограничения его игровой позиции превратился в рядового по европейским меркам вингера. Хотя по своему потенциалу он должен быть одним из 3-4 лучших игроков этой команды, если не абсолютно лучшим.
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IVANRUS777
1612730394
Александр ведёт себя, как настоящий профи. Но лишний раз расстраиваться ни к чему. Если будет двигаться в том же русле, то скоро окажется в каком-нибудь ТОП клубе, хотя и в Монако ему наверное отлично живется) Главное без травм и побольше радовать российских любителей футбола в сборной страны.
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DOCTOR PENALTY
1612730411
Успехов тебе, Саня! Ты теперь главный ориентир для наших игроков. Просьба к тебе большая: если вдруг кто-то приедет из соседней страны и позовёт в клуб или казино попить шампанского, воздержись, не ходи, и тогда точно всё будет нормально, как сказал Петров.
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NewLife
1612733933
Скромность и требовательность к себе это прекрасные качества, которые не так часто встречаешь, особенно в среде, где кроссовки за миллионы покупают. Никогда не забуду, как он не выдержал и просто ушел из под камеры в прямом эфире, когда матч тв стало его захваливать.
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portero
1612759043
Главное продолжать в том же духе. Соперники то будут посильнее...
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Алехсбургер.
1612761584
Лишь бы не стало единственным достижением ,как легендарный покер в Арсенале.
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vladimir-7
1612765430
Голы были у Александра отличные и дальше всем подряд заряжай такие. Удачи и без травм!
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d c
1612773826
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denis9bvde
1612777842
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