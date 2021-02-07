Вице-президент «Монако»: «Поздравлял команду в раздевалке, вижу – Головин сидит расстроенный»

Успехов тебе, Саня! Ты теперь главный ориентир для наших игроков. Просьба к тебе большая: если вдруг кто-то приедет из соседней страны и позовёт в клуб или казино попить шампанского, воздержись, не ходи, и тогда точно всё будет нормально, как сказал Петров.
Вице-президент «Монако» Олег Петров дал комментарий после матча 24-го тура Лиги 1 с «Нимом» (4:3).
- Хет-трик в этой встрече оформил россиянин Александр Головин.
- На его счету также голевая передача в моменте с четвертым голом.
«Сейчас я поздравлял команду в раздевалке. Вижу – он сидит расстроенный. Забил три гола, но все равно недоволен, что так шла игра. Должны были выигрывать без такой нервотрепки. В подобной ситуации другой светился бы от счастья, но Головин не отделяет себя от команды. Молодец.
Думаю, теперь он будет регулярно выходить в старте. Все будет нормально. Раскроет все свои таланты», – сказал Петров.
Головин оформил хет-трик за «Монако» в матче с «Нимом»