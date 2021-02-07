Вице-президент «Монако»: «Поздравлял команду в раздевалке, вижу – Головин сидит расстроенный»

Вице-президент «Монако» Олег Петров дал комментарий после матча 24-го тура Лиги 1 с «Нимом» (4:3).

Хет-трик в этой встрече оформил россиянин Александр Головин .

. На его счету также голевая передача в моменте с четвертым голом.

«Сейчас я поздравлял команду в раздевалке. Вижу – он сидит расстроенный. Забил три гола, но все равно недоволен, что так шла игра. Должны были выигрывать без такой нервотрепки. В подобной ситуации другой светился бы от счастья, но Головин не отделяет себя от команды. Молодец.

Думаю, теперь он будет регулярно выходить в старте. Все будет нормально. Раскроет все свои таланты», – сказал Петров.

Головин оформил хет-трик за «Монако» в матче с «Нимом»