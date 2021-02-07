⚡ Головин оформил хет-трик за «Монако» в матче с «Нимом»

В эти минуты идет матч 24-го тура чемпионата Франции между «Нимом» и «Монако».

В стартовом составе гостей впервые за долгое время вышел полузащитник Александр Головин. До этого он шесть раз подряд начинал игру на скамейке запасных.

На третьей минуте матча Головин забил первый гол, на 12-й – второй. Во втором тайме россиянин оформил хет-трик, забив со штрафного.

На счету Головина четыре мяча в этом сезоне.

Он также сделал три ассиста в девяти матчах Лиги 1.