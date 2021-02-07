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    ⚡ Головин оформил хет-трик за «Монако» в матче с «Нимом»

    В эти минуты идет матч 24-го тура чемпионата Франции между «Нимом» и «Монако».

    В стартовом составе гостей впервые за долгое время вышел полузащитник Александр Головин. До этого он шесть раз подряд начинал игру на скамейке запасных.

    На третьей минуте матча Головин забил первый гол, на 12-й – второй. Во втором тайме россиянин оформил хет-трик, забив со штрафного.

    • На счету Головина четыре мяча в этом сезоне.
    • Он также сделал три ассиста в девяти матчах Лиги 1.

    Источник: «Бомбардир»

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    07.02.2021 18:22
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 7 февраля 2021, 23:10

      Ну всё! Теперь этот хет-трик Головина будут вспоминать ещё лет 10 наравне с покером Аршавина в ворота Ливерпуля.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1592

      koli4ka 7 февраля 2021, 20:37

      Боже же ж ты мой!!!,вся Рассеюшка сегодни не спит,а только о Сашке Головне всю ночь говорит....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1450

      Sedoi_Goblin 7 февраля 2021, 20:23

      Как по Александру Сергеичу!! Ай,да Сашка! Ай,да с*кин сын)))!!! Молоток,так держать!!!!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +3561

      Axe111 7 февраля 2021, 20:17

      С ПОМЕТКОЙ МОЛНИЯ ЛОЛ! забили команде с 50ю пропущенными мячами со дна таблицы,браво))))))))))))))

      0
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      Рейтинг: +1138

      Andrew01 > Axe111 7 февраля 2021, 20:24

      Ты хоть по мячу попадешь?

      2
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      Рейтинг: +706

      111ax 7 февраля 2021, 19:56

      Красавчик, набирай обороты, в барсу дорога

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +466

      De_Frenki 7 февраля 2021, 19:48

      САНЧО КРАСАВА

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +24996

      bset 7 февраля 2021, 19:38

      Жаль, конечно, что еще две голевые не удались. Ну хорошо, что выиграли - все-таки счет очень скользкий был.

      2
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      Рейтинг: +11219

      knikos 7 февраля 2021, 19:32

      Прикольно ! Фабрегас подошёл к мячу , бить штрафной. Саша послал его ( Фабрегаса !!! ) подальше и ... забил ! Классный момент .

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +5161

      PAREVG. 7 февраля 2021, 19:31

      Молодец.
      Как говориться - знай наших!!!

      4
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > PAREVG. 7 февраля 2021, 19:44

      Там наших знают, особенно в Марселе>)

      1
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      Рейтинг: +5161

      PAREVG. > Боцман59rus 7 февраля 2021, 20:15

      Вы о ком??? о Добровольском или Сычеве, по моему за Марсель больше никто не играл.

      0
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > PAREVG. 7 февраля 2021, 20:17

      Болельщики на евро2016))

      1
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      Рейтинг: +5161

      PAREVG. > Боцман59rus 7 февраля 2021, 20:18

      Ааааа.
      Ясно ;-)))

      0
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      Рейтинг: +5873

      maygli 7 февраля 2021, 19:31

      Сегодня у Головина удачный день. Так бывает. Можно просто порадоваться за него. Молодец, порадовал!

      5
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