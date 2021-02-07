⚡ Головин оформил хет-трик за «Монако» в матче с «Нимом»

Ну всё! Теперь этот хет-трик Головина будут вспоминать ещё лет 10 наравне с покером Аршавина в ворота Ливерпуля.
В эти минуты идет матч 24-го тура чемпионата Франции между «Нимом» и «Монако».
В стартовом составе гостей впервые за долгое время вышел полузащитник Александр Головин. До этого он шесть раз подряд начинал игру на скамейке запасных.
На третьей минуте матча Головин забил первый гол, на 12-й – второй. Во втором тайме россиянин оформил хет-трик, забив со штрафного.
- На счету Головина четыре мяча в этом сезоне.
- Он также сделал три ассиста в девяти матчах Лиги 1.
Головин вышел в основе впервые с августа и сразу же начал с дубляТолько посмотри на эту красотуА на игру «Монако» и «Нима» врывайся на Матч! Футбол 2:https://t.co/X4tyShQrmF pic.twitter.com/eEwO0PPzum— Матч ТВ (@MatchTV) February 7, 2021