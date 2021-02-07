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⚡ Головин оформил хет-трик за «Монако» в матче с «Нимом»

7 февраля 2021, 18:22
26

В эти минуты идет матч 24-го тура чемпионата Франции между «Нимом» и «Монако».

В стартовом составе гостей впервые за долгое время вышел полузащитник Александр Головин. До этого он шесть раз подряд начинал игру на скамейке запасных.

На третьей минуте матча Головин забил первый гол, на 12-й – второй. Во втором тайме россиянин оформил хет-трик, забив со штрафного.

  • На счету Головина четыре мяча в этом сезоне.
  • Он также сделал три ассиста в девяти матчах Лиги 1.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Монако Головин Александр
Комментарии (26)
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кто там
1612707980
Красава
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Боцман59rus
1612709447
Сане можно без номера играть, видно издалека, по цвету " Футболки" Молодец!!!
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Krossmen73
1612709751
Саша молодчина!Так держать!Обойтись без травм и обрести стабильность!
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slavа0508
1612711569
Ну молодец что здесь ещё сказать,,,,,Успехов и дальше Александру,,,
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knikos
1612713251
Хет-трик + голевой пас ! А какие голы , красавцы ! так держать , Александр !
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knikos
1612715461
Придётся , похоже , тренеру Монако не Саше искать позицию , а кому-нибудь другому ! Саша вышел , где раньше играл , вот и результат ! Молодец ! Только без травм , пожалуйста !
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maygli
1612715482
Сегодня у Головина удачный день. Так бывает. Можно просто порадоваться за него. Молодец, порадовал!
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PAREVG.
1612715501
Молодец. Как говориться - знай наших!!!
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knikos
1612715547
Прикольно ! Фабрегас подошёл к мячу , бить штрафной. Саша послал его ( Фабрегаса !!! ) подальше и ... забил ! Классный момент .
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Sedoi_Goblin
1612718596
Как по Александру Сергеичу!! Ай,да Сашка! Ай,да с*кин сын)))!!! Молоток,так держать!!!!
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