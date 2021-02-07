Головин оформил первый хет-трик в карьере. Третий гол он забил со штрафного

Полузащитник «Монако» Александр Головин забил три гола в матче 24-го тура чемпионата Франции с «Нимом».

Для россиянина этот хет-трик стал первым в карьере.

Третий гол Головин забил со штрафного удара на 62-й минуте.

На счету Головина четыре мяча в этом сезоне.

Он также сделал три ассиста в девяти матчах Лиги 1.