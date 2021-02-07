Головин оформил первый хет-трик в карьере. Третий гол он забил со штрафного

Полузащитник «Монако» Александр Головин забил три гола в матче 24-го тура чемпионата Франции с «Нимом».
Для россиянина этот хет-трик стал первым в карьере.
Третий гол Головин забил со штрафного удара на 62-й минуте.
- На счету Головина четыре мяча в этом сезоне.
- Он также сделал три ассиста в девяти матчах Лиги 1.
САНЯ! САНЯ! Третий гол нашего парня в ворота «Нима». Теперь со штрафногоНу что за матч! Что за Головин! https://t.co/AcVBFO2COb pic.twitter.com/I5i0ADJZJI— Матч ТВ (@MatchTV) February 7, 2021