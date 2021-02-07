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    Головин оформил первый хет-трик в карьере. Третий гол он забил со штрафного

    Полузащитник «Монако» Александр Головин забил три гола в матче 24-го тура чемпионата Франции с «Нимом».

    Для россиянина этот хет-трик стал первым в карьере.

    Третий гол Головин забил со штрафного удара на 62-й минуте.

    • На счету Головина четыре мяча в этом сезоне.
    • Он также сделал три ассиста в девяти матчах Лиги 1.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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