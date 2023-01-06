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    Паскаль Планк

    Тренер
    Имя Паскаль
    Фамилия Планк
    Команда Ним
    Гражданство Франция
    Дата рождения 20 августа 1963
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Ним 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    06.01.2023 Гренобль 1 : 0 Ним
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