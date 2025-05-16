Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Паскаль Планк - статистика

Ним
Франция
20 августа 1963 (63)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Ним
32
6
16
10
Франция. Третья лига, 34 тур
Орлеан
3 : 0
16.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 33 тур
Ним
2 : 4
09.05.2025
Обань
Франция. Третья лига, 32 тур
Нанси
1 : 0
02.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 31 тур
Ним
0 : 0
25.04.2025
Париж 13
Франция. Третья лига, 30 тур
Ле Ман
4 : 0
18.04.2025
Ним
Франция. Третья лига, 28 тур
Кевийи
0 : 1
04.04.2025
Ним
Франция. Третья лига, 27 тур
Ним
1 : 3
28.03.2025
Бур-ан-Бресс
Франция. Третья лига, 26 тур
Булонь
2 : 1
21.03.2025
Ним
Франция. Третья лига, 25 тур
Ним
0 : 0
14.03.2025
Дижон
Франция. Третья лига, 24 тур
Сошо
1 : 1
07.03.2025
Ним
Франция. Третья лига, 23 тур
Ним
1 : 0
28.02.2025
Вильфранш
Франция. Третья лига, 22 тур
Версаль
2 : 1
21.02.2025
Ним
Франция. Третья лига, 21 тур
Ним
3 : 0
14.02.2025
Конкарно
Франция. Третья лига, 20 тур
Руан
1 : 0
07.02.2025
Ним
Франция. Третья лига, 19 тур
Ним
0 : 0
31.01.2025
Валансьен
Франция. Третья лига, 18 тур
Шатору
3 : 2
24.01.2025
Ним
Франция. Третья лига, 17 тур
Обань
2 : 0
18.01.2025
Ним
Франция. Третья лига, 16 тур
Ним
1 : 2
10.01.2025
Нанси
Франция. Третья лига, 15 тур
Париж 13
1 : 1
13.12.2024
Ним
Франция. Третья лига, 14 тур
Ним
0 : 0
06.12.2024
Ле Ман
Франция. Третья лига, 12 тур
Ним
0 : 2
08.11.2024
Кевийи
Франция. Третья лига, 11 тур
Бур-ан-Бресс
2 : 1
01.11.2024
Ним
Франция. Третья лига, 10 тур
Ним
2 : 0
23.10.2024
Булонь
Франция. Третья лига, 9 тур
Дижон
0 : 0
18.10.2024
Ним
Франция. Третья лига, 8 тур
Ним
1 : 1
04.10.2024
Сошо
Франция. Третья лига, 7 тур
Вильфранш
0 : 0
27.09.2024
Ним
Франция. Третья лига, 6 тур
Ним
1 : 0
20.09.2024
Версаль
Франция. Третья лига, 5 тур
Конкарно
1 : 0
13.09.2024
Ним
Франция. Третья лига, 4 тур
Ним
2 : 2
06.09.2024
Руан
Франция. Третья лига, 3 тур
Валансьен
2 : 0
30.08.2024
Ним
Франция. Третья лига, 2 тур
Ним
1 : 0
23.08.2024
Шатору
Франция. Третья лига, 1 тур
Ним
1 : 2
16.08.2024
Орлеан
Главные новости
Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
02:03
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 4 туров
01:32
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
00:58
4
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
00:56
Лигу чемпионов предложили сократить до 16 клубов
00:27
4
Общемировая организация определила Батракова как «уникальный талант»
00:11
2
Ожидания Радимова от Гусева в «Ахмате»
Вчера, 23:59
2
ВидеоСудья показал 53 красных карточки во время матча в Бразилии
Вчера, 23:31
6
ФотоИгрок «Галатасарая» вновь перепутал Батракова с Головиным
Вчера, 23:17
3
ВидеоСафонов посетил в Париже матч другого россиянина
Вчера, 22:51
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+