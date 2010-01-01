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Франция. Лига 2
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Ним
Результаты
Ним - результаты матчей
Ним
Франция. Лига 2
Стадион:
Стад де Костьере
Сайт:
http://www.nimesolympique.fr
Тренер:
Паскаль Планк
Новости
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Франция. Третья лига. 2024/2025
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Кубок Французской Лиги. 2009/2010
Кубок Французской Лиги. 2-й раунд 2009/2010
Кубок Французской Лиги. 1-й раунд 2009/2010
Франция. Кубок. 2008/2009
Кубок Французской Лиги. 2-й раунд 2008/2009
16.05 | 20:30
Орлеан
3 : 0
Ним
09.05 | 20:30
Ним
2 : 4
Обань
02.05 | 20:30
Нанси
1 : 0
Ним
25.04 | 20:30
Ним
0 : 0
Париж 13
18.04 | 20:30
Ле Ман
4 : 0
Ним
04.04 | 20:30
Кевийи
0 : 1
Ним
28.03 | 21:30
Ним
1 : 3
Бур-ан-Бресс
21.03 | 21:30
Булонь
2 : 1
Ним
14.03 | 21:30
Ним
0 : 0
Дижон
07.03 | 21:30
Сошо
1 : 1
Ним
28.02 | 21:30
Ним
1 : 0
Вильфранш
21.02 | 21:30
Версаль
2 : 1
Ним
14.02 | 21:30
Ним
3 : 0
Конкарно
07.02 | 21:30
Руан
1 : 0
Ним
31.01 | 21:30
Ним
0 : 0
Валансьен
24.01 | 21:30
Шатору
3 : 2
Ним
18.01 | 21:30
Обань
2 : 0
Ним
10.01 | 21:30
Ним
1 : 2
Нанси
13.12 | 21:30
Париж 13
1 : 1
Ним
06.12 | 21:30
Ним
0 : 0
Ле Ман
08.11 | 21:30
Ним
0 : 2
Кевийи
01.11 | 21:30
Бур-ан-Бресс
2 : 1
Ним
23.10 | 20:30
Ним
2 : 0
Булонь
18.10 | 20:30
Дижон
0 : 0
Ним
04.10 | 20:30
Ним
1 : 1
Сошо
27.09 | 20:30
Вильфранш
0 : 0
Ним
20.09 | 20:30
Ним
1 : 0
Версаль
13.09 | 20:30
Конкарно
1 : 0
Ним
06.09 | 19:30
Ним
2 : 2
Руан
30.08 | 20:30
Валансьен
2 : 0
Ним
23.08 | 20:30
Ним
1 : 0
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16.08 | 20:30
Ним
1 : 2
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