Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
32
20
5
7
54
28
26
65
32
17
7
8
48
34
14
58
32
15
11
6
46
34
12
56
32
12
11
9
37
35
2
47
32
12
10
10
26
28
-2
46
32
13
6
13
43
37
6
45
32
12
9
11
43
41
2
45
32
10
12
10
38
36
2
42
32
11
9
12
48
46
2
42
32
9
13
10
42
39
3
40
32
11
7
14
31
41
-10
40
32
8
14
10
29
30
-1
38
32
8
12
12
41
44
-3
36
32
7
14
11
32
38
-6
35
32
7
13
12
29
37
-8
34
32
8
9
15
40
62
-22
33
32
6
10
16
24
41
-17
28
0
0
0
0
0
0
0
0
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
16
11
1
4
24
11
13
34
16
8
6
2
26
16
10
30
16
8
5
3
22
15
7
29
16
8
3
5
25
19
6
27
16
7
6
3
29
18
11
27
16
6
7
3
25
19
6
25
16
6
7
3
12
11
1
25
16
7
4
5
19
17
2
25
16
7
4
5
26
27
-1
25
16
6
6
4
22
17
5
24
16
7
2
7
15
15
0
23
16
6
5
5
28
25
3
23
16
5
6
5
22
20
2
21
16
5
6
5
16
16
0
21
16
5
6
5
16
16
0
21
16
5
6
5
16
14
2
21
16
4
6
6
14
18
-4
18
0
0
0
0
0
0
0
0
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
16
9
4
3
30
17
13
31
16
9
2
5
26
19
7
29
16
7
5
4
20
18
2
26
16
5
7
4
18
18
0
22
16
6
4
6
15
16
-1
22
16
6
3
7
14
17
-3
21
16
4
6
6
16
19
-3
18
16
5
3
8
18
18
0
18
16
3
8
5
13
16
-3
17
16
4
5
7
16
26
-10
17
16
3
7
6
15
19
-4
16
16
4
3
9
19
28
-9
15
16
3
6
7
19
24
-5
15
16
3
6
7
17
20
-3
15
16
2
8
6
16
22
-6
14
16
1
5
10
14
35
-21
8
16
1
4
11
8
25
-17
7
0
0
0
0
0
0
0
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире