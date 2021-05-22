- 22 мая 2021
- 00:48 GFFN: клубы Лиги 1 «Бордо» и «Ним» близки к банкротству 1
- 16 мая 2021
- 23:53 Лига 1. «Монако» обыграл «Ренн» благодаря голу и ассисту Головина, «Лион» разгромил «Ним»
- 21 марта 2021
- 21:03 Лига 1. Лидер чемпионата «Лилль» дома проиграл «Ниму» из зоны вылета
- 21 февраля 2021
- 21:18 Лига 1. «Лилль» разгромил «Лорьян» и вернулся на первое место
- 10 февраля 2021
- 22:58 Кубок Франции. «Лилль» в матче с «Дижоном» выиграл седьмой раз подряд, «Ницца» прошла «Ним» и другие результаты
- 8 февраля 2021
- 09:52 Ковач – о Головине: «Это топ-игрок. Я очень рад за него» 6
- 07:33 Агент Головина – о хет-трике в ворота «Нима»: «Монегасская народная мудрость: «Головин – всему Головин!» 5
- 7 февраля 2021
- 22:50 Вице-президент «Монако»: «Поздравлял команду в раздевалке, вижу – Головин сидит расстроенный» 12
- 21:00 Фото «Король голов Головин». «Монако» – о хет-трике россиянина 2
- 19:50 Головин – первый россиянин, оформивший хет-трик в Лиге 1 2
- 18:51 Лига 1. Хет-трик Головина помог «Монако» победить «Ним», клуб сравнялся по очкам с «ПСЖ» 18
- 18:39 Видео Головин оформил первый хет-трик в карьере. Третий гол он забил со штрафного
- 18:22 Видео ⚡ Головин оформил хет-трик за «Монако» в матче с «Нимом» 29
- 4 февраля 2021
- 00:55 Лига 1. «Монако» обыграл «Ниццу», Головин вышел на 65-й минуте; «ПСЖ» разгромил «Ним» и другие результаты
- 31 января 2021
- 19:05 Лига 1. «Лорьян» вырвал победу над «ПСЖ», «Сент-Этьен» – над «Ниццей» и другие результаты 1
- 16 января 2021
- 20:55 Лига 1. «Марсель» Виллаш-Боаша проиграл дома аутсайдеру «Ниму»
- 10 января 2021
- 01:15 Лига 1. «Монако» с Головиным разгромил «Анжер», Покеттино впервые победил и другие результаты
- 6 января 2021
- 22:59 Лига 1. Головин помог «Монако» разгромить в гостях «Лорьян», «Ницца» уступила «Бресту» и другие результаты
- 23 декабря 2020
- 22:58 Лига 1. «Ренн» переиграл «Метц» и поднялся в зону Лиги Европы, «Бордо» уступил «Реймсу» и другие результаты
- 20 декабря 2020
- 19:20 Лига 1. «Монако» выиграл у «Дижона», Головин пропускал игру 2
- 17 декабря 2020
- 01:23 Лига 1. «ПСЖ» выиграл у «Лорьяна», «Монако» крупно уступил «Лансу» и другие результаты
- 5 декабря 2020
- 00:52 Лига 1. «Марсель» победил в гостях «Ним» и вышел на второе место, Виллаш-Боаша удалили
- 29 ноября 2020
- 19:06 Лига 1. «Монако» победил «Ним» и поднялся на третье место 1
- 27 ноября 2020
- 18:58 «СЭ»: Головин не сыграет с «Нимом» 1