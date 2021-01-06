Лига 1. Головин помог «Монако» разгромить в гостях «Лорьян», «Ницца» уступила «Бресту» и другие результаты

Россиянин Александр Головин появился на поле в составе «Монако» впервые с августа. Спустя десять секунд после выхода на замену на 64-й минуте он забил «Лорьяну».
Гол экс-спартаковца Маджида Уориса установил окончательный счет в Страсбуре. «Нант» Раймона Доменека обошелся без голов с аутсайдером группового этапа Лиги чемпионов.
Чемпионат Франции. Лига 1. 18-й тур
Голы: 1:0 – Мунье, 23; 2:0 – Онора, 28.
Голы: 0:1 – Дисаси, 9; 1:1 – Моффи, 31; 1:2 – Головин, 64; 2:2 – Гравийон, 67; 2:3 – Фолланд, 68; 2:4 – Диоп, 78; 2:5 – Марипан, 89.
Удаления: Делаплас, 48 – нет.
Голы: 1:0 – Ажорк, 36; 2:0 – Диалло, 38; 3:0 – Лала, 45+1 (с пенальти); 4:0 – Ажорк, 51; 5:0 – Уорис, 90 (с пенальти).
Источник: Бомбардир.ру