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    Лига 1. «Лилль» разгромил «Лорьян» и вернулся на первое место

    «Лилль» победил «Лорьян» в матче 26-го тура Лиги 1.

    Команда Кристофа Гальтье одержала восьмую победу в десяти последних матчах и вернулась на первое место в чемпионате Франции. Отрыв от идущего вторым «Лиона» – три очка.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 26-й тур

    Лорьян – Лилль – 1:4 (1:2)

    Голы: 0:1 – Гравийон (автогол), 21; 1:1 – Эрго, 23; 1:2 – Фонте, 38; 1:3 – Иконе, 59; 1:4 – Брадарич.

    Ницца – Метц – 1:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Куяте, 15; 0:2 – Гуйе, 38; 1:2 – Гуири (с пенальти), 61.

    Ланс – Дижон – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Фофана, 30; 1:1 – Нгонда, 61; 2:1 – Банза, 64.

    Ним – Бордо – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Малинг, 14; 2:0 – Рипар, 71.

    Страсбур – Анже – 0:0

    Монпелье – Ренн – 2:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Мавидиди, 17; 2:0 – Мавидиди, 27; 2:1 – Гирасси, 78.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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