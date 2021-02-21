Лига 1. «Лилль» разгромил «Лорьян» и вернулся на первое место

«Лилль» победил «Лорьян» в матче 26-го тура Лиги 1.
Команда Кристофа Гальтье одержала восьмую победу в десяти последних матчах и вернулась на первое место в чемпионате Франции. Отрыв от идущего вторым «Лиона» – три очка.
Чемпионат Франции. Лига 1. 26-й тур
Голы: 0:1 – Гравийон (автогол), 21; 1:1 – Эрго, 23; 1:2 – Фонте, 38; 1:3 – Иконе, 59; 1:4 – Брадарич.
Голы: 0:1 – Куяте, 15; 0:2 – Гуйе, 38; 1:2 – Гуири (с пенальти), 61.
Голы: 1:0 – Фофана, 30; 1:1 – Нгонда, 61; 2:1 – Банза, 64.
Голы: 1:0 – Малинг, 14; 2:0 – Рипар, 71.
Голы: 1:0 – Мавидиди, 17; 2:0 – Мавидиди, 27; 2:1 – Гирасси, 78.
Источник: Бомбардир.ру