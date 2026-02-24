Жена Сафонова объяснила, почему «терпеть не может» мужа

Супруга вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова Марина пошутила насчет футболиста, которого она не может терпеть.
«Матвея Сафонова. Он мой муж, и он снова не помыл посуду», – написала Марина.
- Ради Марины Сафонов ушел от бывшей жены Анастасии и дочери.
- В январе 2024 года Никулинский суд Москвы постановил выплачивать четверть доходов Сафонова на содержание дочери. Игрок обжаловал решение, однако 26 августа Мосгорсуд утвердил его, оно вступило в законную силу.
- У Сафонова 6 матчей в основе «ПСЖ» подряд.
Источник: телеграм-канал Марины Кондратюк