В «Монако» появился еще один россиянин

В расположении «Монако» стало на одного россиянина больше. Компанию полузащитнику Александру Головину теперь составляет Георгий Батяев.
Он будет работать реабилитологом. Ранее Батяев играл в Медиалиге.
- Головин выступает за «Монако» с 2018 года. Российского полузащитника купили у ЦСКА за 30 миллионов евро.
- С тех пор футболист провел за монегасков 259 встреч, отметился 36 забитыми голами, сделал 46 результативных передач. Контракт 29-лтнего Головина рассчитан до лета 2029 года.
- «Монако» в турнирной таблице чемпионата Франции занимает седьмую строчку. Отставание от зоны Лиги чемпионов составляет шесть баллов.
Источник: «Бомбардир»