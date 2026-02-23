Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Энрике сформулировал, в чем Сафонов лучше Шевалье

Сегодня, 09:41
7

Луис Энрике, главный тренер «ПСЖ», считает Матвея Сафонова более стабильным в эмоциональном плане, чем Люка Шевалье.

Тренер оценивает вратарей не только по количеству сейвов, но и по настрою на ключевые матчи. Энрике увидел у Шевалье эмоциональную уязвимость при управлении защитниками в играх с высокой интенсивностью, в том числе в Лиге чемпионов, а также отметил чрезмерное напряжение голкипера и нервное общение с игроками обороны.

Сафонов производит на Энрике впечатление более хладнокровного и стабильного.

  • В этом сезоне Матвей Сафонов провел за «ПСЖ» 10 матчей во всех турнирах, пропустил 10 мячей и 4 раза сыграл на ноль.
  • У Матвея 6 матчей в основе подряд.
  • «ПСЖ» купил Шевалье летом у «Лилля» за 40 миллионов евро.

Еще по теме:
Шевалье может пропустить ЧМ-2026 из-за Сафонова 5
Эмоциональная реакция жены Сафонова на фильм про «Краснодар»
Сафонов поздравил «Краснодар» с днем рождения 1
Источник: L'Equipe
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига ПСЖ Сафонов Матвей Шевалье Люка Энрике Луис
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Таврида
1771831184
Вратарю надо обладать абсолютным контролем над защитниками, у Сафонова этого нет. Акинфеев на авторитете парой матов защитников строит, Моте надо алгоритм выработать, звезды там по своему разумению будут действовать.
Ответить
Император 1
1771831300
Пенальти отражает лучше и пропускает меньше
Ответить
Spartak_forv@
1771831785
Всех болельщиков с Днём защитника Отечества!Пусть рядом всегда будет надежный тыл и полный боезапас сил,терпения и хорошего настроения!
Ответить
Чермындыр
1771832983
А чем Шевалье лучше Донаруммы, Энрике не смог сформулировать?
Ответить
...уефан
1771834500
...парижане к казакам издавна приучены...
Ответить
subbotaspartak
1771837581
...Энрике сформулировал, в чем Сафонов лучше Шевалье... Во фраке?
Ответить
Главные новости
Российский футбол обвинили в том, что он «насилует здравый смысл»
11:34
3
Арбелоа могут уволить из «Реала» на этой неделе
11:10
Эмоции Мостового от олимпийского хоккейного финала
11:00
5
Кержаков: «Сказал «Реалу», что не хочу туда»
10:34
2
У Каземиро есть 3 варианта продолжения карьеры
10:05
2
Энрике сформулировал, в чем Сафонов лучше Шевалье
09:41
7
Сперцян одним словом описал реакцию игроков «Краснодара» на онкологию Галицкого
09:09
ФотоЛофтус-Чик потерял зубы и получил сложный перелом челюсти
08:46
2
Шевалье может пропустить ЧМ-2026 из-за Сафонова
08:26
12
Геничу светит суд, новая информация о здоровье Галицкого, заявление Роналду о будущем и другие новости
00:57
Все новости
Все новости
Шевалье понимает, что теперь его судьба в руках Сафонова
10:18
1
Энрике сформулировал, в чем Сафонов лучше Шевалье
09:41
7
Шевалье может пропустить ЧМ-2026 из-за Сафонова
08:26
12
ФотоСафонов поздравил «Краснодар» с днем рождения
Вчера, 21:14
1
ФотоСафонов прокомментировал возвращение «ПСЖ» на первое место в чемпионате Франции
Вчера, 17:14
1
Лига 1. «ПСЖ» не заметил аутсайдера (3:0), у Сафонова 6 матчей в основе подряд
Вчера, 01:01
5
Лига 1. «Монако» без Головина устроил ремонтаду против лидера
21 февраля
1
Зидан договорился с новой командой
21 февраля
1
«Немножко вам завидую»: Сафонов обратился к российским лыжникам перед марафоном на Олимпиаде
19 февраля
2
Черчесов отметил свой вклад в карьеру Сафонова
19 февраля
2
Во Франции отреагировали на удаление Головина во втором матче подряд
19 февраля
Стал известен срок дисквалификации Головина в Лиге 1
19 февраля
3
Сафонов высказался о статусе основного вратаря в «ПСЖ»
18 февраля
Хаби Алонсо отказался возглавить участника Лиги чемпионов
18 февраля
Булыкин назвал футболиста, прославляющего российский народ
17 февраля
6
Сафонову предрекли первый номер в «ПСЖ» на долгие годы
15 февраля
2
Первый тренер Сафонова – о трех пропущенных от «Ренна»: «В «ПСЖ» только этого и ждут»
15 февраля
8
«ПСЖ» потерял лидерство в Лиге 1
15 февраля
4
ФотоСафонов поздравил новую жену с 14 февраля
14 февраля
6
Агент снял ответственность с Головина за 2 желтые за 20 секунд
14 февраля
Шевалье обеспокоен конкуренцией с Сафоновым в «ПСЖ»
14 февраля
2
В Европе назвали Сафонова преемником Яшина
14 февраля
1
Головина во Франции назвали «идиотом» за редкий поступок
14 февраля
1
ФотоРомантичное фото Сафонова с новой женой, ради которой он ушел от дочери
14 февраля
11
Реакция Сафонова на 3 пропущенных мяча от «Ренна»
14 февраля
11
«ПСЖ» призвали избавиться от украинца Забарного
14 февраля
9
Реакция тренера «Монако» на 2 желтые Головина за 20 секунд
14 февраля
1
Головин объяснился за 2 желтые за 20 секунд
14 февраля
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 