Энрике сформулировал, в чем Сафонов лучше Шевалье

Луис Энрике, главный тренер «ПСЖ», считает Матвея Сафонова более стабильным в эмоциональном плане, чем Люка Шевалье.
Тренер оценивает вратарей не только по количеству сейвов, но и по настрою на ключевые матчи. Энрике увидел у Шевалье эмоциональную уязвимость при управлении защитниками в играх с высокой интенсивностью, в том числе в Лиге чемпионов, а также отметил чрезмерное напряжение голкипера и нервное общение с игроками обороны.
Сафонов производит на Энрике впечатление более хладнокровного и стабильного.
- В этом сезоне Матвей Сафонов провел за «ПСЖ» 10 матчей во всех турнирах, пропустил 10 мячей и 4 раза сыграл на ноль.
- У Матвея 6 матчей в основе подряд.
- «ПСЖ» купил Шевалье летом у «Лилля» за 40 миллионов евро.
Источник: L'Equipe