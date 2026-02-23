Энрике сформулировал, в чем Сафонов лучше Шевалье

Луис Энрике, главный тренер «ПСЖ», считает Матвея Сафонова более стабильным в эмоциональном плане, чем Люка Шевалье.

Тренер оценивает вратарей не только по количеству сейвов, но и по настрою на ключевые матчи. Энрике увидел у Шевалье эмоциональную уязвимость при управлении защитниками в играх с высокой интенсивностью, в том числе в Лиге чемпионов, а также отметил чрезмерное напряжение голкипера и нервное общение с игроками обороны.

Сафонов производит на Энрике впечатление более хладнокровного и стабильного.