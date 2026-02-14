«ПСЖ» призвали избавиться от украинца Забарного

Максим Шано, бывший защитник сборной Люксембурга, раскритиковал игру Ильи Забарного после матча «ПСЖ» со «Ренном».

Парижане уступили «Ренну» со счетом 1:3 в матче Лиги 1, а украинский защитник вышел в стартовом составе.

«Если я Луис Энрике, то беру Забарного и отправляю его в дубль. Он делает что попало. Он принимает мяч, когда надо выносить в одно касание. Он выносит в одно касание, когда надо сделать два касания... Ты игрок «ПСЖ», ты получаешь большую зарплату, ты должен показывать результат», – сказал Шано.