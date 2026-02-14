Решение по Миллеру, состояние Слуцкого, Сафонов пропустил три, российский участник еврокубкового финала близок к закрытию и другие новости

Бывший психолог академии «Зенита» рассказала, как ее уволил Аршавин.

Состав «Спартака» назвали самым сильным в РПЛ.

Турецкий клуб задерживает зарплату Джикии.

Слуцкий откровенно ответил, сколько у него суммарно денег.

В России может закрыться клуб, выступавший в финале еврокубка.

«Газпром» принял серьезное решение по Миллеру.

Степашин рассказал, как он спас Бабаева от трансфера в «Спартак».

Знаменитый европейский агент отказался от Тюкавина: «Статус изгоя дает отрицательный фактор».

Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Ренну» (1:3).

Полный список стран, выступивших против возвращения России.

Полный список стран, выступающих за возвращение России.

Головин оформил ассистентский дубль за 2 минуты.