Акинфеев недоволен Челестини

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев недоволен главным тренером Фабио Челестини. Об этом сообщил инсайдер «Чемпионата» Андрей Панков на ютуб-канале Павла Городницкого.
В отличие от предыдущего тренера Марко Николича, Челестини обращает внимание на игру и тренировки Акинфеева, взаимодействует с голкипером. Игорю это не нравится, и он «бурчит» на швейцарца.
- Акинфеев всю карьеру провел в ЦСКА. В последнее время появляются призывы в адрес Игоря, что ему пора заканчивать с футболом.
- Капитан армейцев пропустил 739 голов в 817 матчах.
- Вратарь 6 раз становился чемпионом России, в последний раз – в 2016 году.
Источник: «Бомбардир»