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Акинфеев недоволен Челестини

4 апреля, 00:11
16

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев недоволен главным тренером Фабио Челестини. Об этом сообщил инсайдер «Чемпионата» Андрей Панков на ютуб-канале Павла Городницкого.

В отличие от предыдущего тренера Марко Николича, Челестини обращает внимание на игру и тренировки Акинфеева, взаимодействует с голкипером. Игорю это не нравится, и он «бурчит» на швейцарца.

  • Акинфеев всю карьеру провел в ЦСКА. В последнее время появляются призывы в адрес Игоря, что ему пора заканчивать с футболом.
  • Капитан армейцев пропустил 739 голов в 817 матчах.
  • Вратарь 6 раз становился чемпионом России, в последний раз – в 2016 году.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Швейцария. Суперлига ЦСКА Акинфеев Игорь Челестини Фабио
Комментарии (16)
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DMитрий
1775251466
Удивительно как...? Чего это он обращает внимание на игрока основного состава на тренировках? Ходят тут всякие, встают в ворота... Николичу пох было, вот это норм.
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Niklas80
1775269423
Ох уж эти инсайдеры-полупокеры.
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Semenycch
1775273600
Ложь?
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a_who
1775276892
Так он же тренер. ТРЕНЕР ! Игорек что берега потерял ?
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subbotaspartak
1775279190
Не смей касаться корифея - Кинфея!
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rash1959
1775280978
Если тренер делает замечания игрокам, то гнать такого "тренеришку" поганой метлой. Чего надумал басурманин, учить уму-разуму самого конифея-еврорекордсмена.
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Vitaha 75
1775285131
Русские обиженки ,в топ 3 были в перерыве , все тренер не нравится, вы же все знаете профессионалы ,сами с усами . Берёза наверное поплакал .
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Cleaner
1775286335
Чему новому может научить Челестини Акинфеева? А вот обращать внимание на игру вратаря это прямая обязанность тренера. Тренер без авторитета - беда команды. Отсюда и результаты.(((
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sochi-2013
1775286640
Корона маловата. Давит сильно. Андрей Панков, за такой инсайд в лицевую часть морды головы можно получить. Даже нужно.
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Владимир8328
1775407105
Есть инсайд 100%: недоинсайдер Панков слишком много ****** про других, а сам живёт в неофициальном браке с мужем
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