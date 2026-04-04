Акинфеев недоволен Челестини

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев недоволен главным тренером Фабио Челестини. Об этом сообщил инсайдер «Чемпионата» Андрей Панков на ютуб-канале Павла Городницкого.

В отличие от предыдущего тренера Марко Николича, Челестини обращает внимание на игру и тренировки Акинфеева, взаимодействует с голкипером. Игорю это не нравится, и он «бурчит» на швейцарца.