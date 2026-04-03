Смолов не исключил, что летом возобновит карьеру

36-летний экс-нападающий сборной России Федор Смолов ответил на вопросы о возобновлении профессиональной карьеры.

– Вы завершили карьеру?

– Сложно ответить на вопрос. На сегодняшний день скорее да, чем нет. Но есть вероятность принятия нового лимита, может, кто‑то будет нуждаться в моих футбольных качествах летом, и я готов буду рассмотреть предложения.

– Что с вашей игровой формой?

– Я сейчас достаточно часто занимаюсь спортом, по сравнению с игровым [состоянием] есть немного лишнего веса, но, думаю, это вопрос пары недель, может, чуть меньше.

Я уже два раза не проходил сборы, поэтому месяца два‑три нужно будет [для возвращения игровых кондиций].

– Будете смотреть чемпионат мира, поедете туда?

– Нет визы. Смотреть буду, буду освещать. К сожалению, сборная России не будет участвовать. Если получится получить визу, поеду.

– Есть ли у вас мысли о тренерской карьере?

– Пошел учиться в академию РФС. Провел даже тренировку – женский «Локомотив» в ЮФЛ‑2.

Не вижу себя тренером на данный момент, но многие ребята тоже не хотели им становиться и только после завершения курсов загорелись тренерством.