Смолов не исключил, что летом возобновит карьеру

36-летний экс-нападающий сборной России Федор Смолов ответил на вопросы о возобновлении профессиональной карьеры.
– Вы завершили карьеру?
– Сложно ответить на вопрос. На сегодняшний день скорее да, чем нет. Но есть вероятность принятия нового лимита, может, кто‑то будет нуждаться в моих футбольных качествах летом, и я готов буду рассмотреть предложения.
– Что с вашей игровой формой?
– Я сейчас достаточно часто занимаюсь спортом, по сравнению с игровым [состоянием] есть немного лишнего веса, но, думаю, это вопрос пары недель, может, чуть меньше.
Я уже два раза не проходил сборы, поэтому месяца два‑три нужно будет [для возвращения игровых кондиций].
– Будете смотреть чемпионат мира, поедете туда?
– Нет визы. Смотреть буду, буду освещать. К сожалению, сборная России не будет участвовать. Если получится получить визу, поеду.
– Есть ли у вас мысли о тренерской карьере?
– Пошел учиться в академию РФС. Провел даже тренировку – женский «Локомотив» в ЮФЛ‑2.
Не вижу себя тренером на данный момент, но многие ребята тоже не хотели им становиться и только после завершения курсов загорелись тренерством.
- Смолов поиграл за «Динамо», «Фейеноорд», «Анжи», «Урал», «Краснодар», «Локомотив», «Сельту» и «БроукБойз».
- Выступая за медиаклуб, форвард забил 2 гола и сделал 1 ассист в 3 матчах Кубка России-2025/26.
- В РПЛ он не играет с мая 2025 года, когда покинул «Краснодар».