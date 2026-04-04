Реакция «Фратрии» на онкологию у легенды «Спартака»

Крупное объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» отреагировало на новость, что у бывшего полузащитника команды Юрия Гаврилова диагностировали рак.

«Юрий Васильевич, выздоравливайте!» – написали красно-белые болельщики.

По словам сына Гаврилова Василия, состояние у отца нормальное. В лечении бывшего футболиста участвует «Спартак», помогая медикаментами.