Реакция «Фратрии» на онкологию у легенды «Спартака»

Крупное объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» отреагировало на новость, что у бывшего полузащитника команды Юрия Гаврилова диагностировали рак.
«Юрий Васильевич, выздоравливайте!» – написали красно-белые болельщики.
По словам сына Гаврилова Василия, состояние у отца нормальное. В лечении бывшего футболиста участвует «Спартак», помогая медикаментами.
- Гаврилов дважды становился чемпионом СССР в составе московских «Динамо» и «Спартака».
- В составе сборной СССР он завоевал бронзовые медали Олимпийских игр-1980 в Москве.
- Гаврилов завершил карьеру в 1997 году в Молдавии. Затем непродолжительное время он был тренером – в частности, возглавлял сборную ДР Конго.
Источник: телеграм-канал «Фратрии»