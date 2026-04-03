Галактионов ответил, сыграют ли Батраков и Пиняев со «Спартаком»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о состоянии травмированных Алексея Батракова и Сергея Пиняева в преддверии дерби со «Спартаком».

– Какое состояние у Алексея Батракова?

- Медицинскому штабу удалось привести его в полный порядок. Начал частично тренироваться в общей группе. Перед игрой примем решение о его участии.

– В каком состоянии сейчас находится Сергей Пиняев?

– Он продолжает тренироваться индивидуально, набирает кондиции. Пока ещe у нас есть время, чтобы принять решение, будет ли он в заявке на игру или нет.

– Сесар Монтес выступал за сборную. Как такая логистика влияет на выбор состава?

– Такая ситуация не первый раз, мы подобные циклы проходим постоянно. Понятно, что такой длительный перелeт и смена часовых поясов чувствительна. Но, в то же время, есть дополнительный день, когда можно привести себя в порядок, чтобы восстановиться и подойти к большому матчу в боевом состоянии.

Сесар провeл хорошие матчи против серьeзных соперников. Для нас его международный опыт и лидерские качества очень важны.

– В каком состоянии вернулись футболисты «Локо» из сборной России? Насколько сложно приводить их в общие кондиции?

– Это реальность, это данность. Воробьeв и Сильянов провели недавно полноценный матч в своей национальной сборной. Им немного времени требуется для восстановления. Завтра они вернутся в общую группу и будут готовиться к матчу со «Спартаком».