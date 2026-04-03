Мелехин – о матерной речи Карпина: «В «Ростове» бывало и похуже»

Защитник «Ростова» и сборной России Виктор Мелехин признался, что не впервые сталкивается с нецензурной лексикой Валерия Карпина.
Главный тренер национальной команды выступил с матерной речью в раздевалке в перерыве товарищеского матча с Никарагуа.
– Часто ли Валерий Карпин так общается?
– Да это обычный рабочий подсказ. Это абсолютно нормально в футболе.
Конечно, во времена «Ростова» такое случалось часто, ха‑ха. А бывало и похуже, так скажем.
- Россияне в марте победили Никарагуа (3:1) и сыграли вничью с Мали (0:0).
- У команды Карпина всего одна победа в последних четырех матчах. Крупных побед не было с октября, когда со счетом 3:0 дома была обыграна Боливия.
- Теперь сборная России соберется летом. Соперники для будущих матчей еще не определены.
- Россия отстранена от международного футбола с 2022 года. В РФС рассчитывают на снятие бана в 2026 году.
Источник: «Матч ТВ»