Мелехин – о матерной речи Карпина: «В «Ростове» бывало и похуже»

Защитник «Ростова» и сборной России Виктор Мелехин признался, что не впервые сталкивается с нецензурной лексикой Валерия Карпина.

Главный тренер национальной команды выступил с матерной речью в раздевалке в перерыве товарищеского матча с Никарагуа.

– Часто ли Валерий Карпин так общается?

– Да это обычный рабочий подсказ. Это абсолютно нормально в футболе.

Конечно, во времена «Ростова» такое случалось часто, ха‑ха. А бывало и похуже, так скажем.