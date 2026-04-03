  • Реакция Смолова на прекращение уголовного дела за драку в «Кофемании»

Реакция Смолова на прекращение уголовного дела за драку в «Кофемании»

3 апреля, 17:24
6

Бывший нападающий сборной России Федор Смолов высказался о том, что ему удалось избежать уголовного преследования.

Сегодня мировой судья 418-го судебного участка Пресненского района Москвы объявила о прекращении дела в отношении 36-летнего футболиста.

«Я благодарен этому решению, спасибо судье, что разобралась в ситуации... не самые приятные эмоции, я с себя ответственности не снимал, это мой проступок, будет мне уроком.

Хочется заречься, чтобы вообще не оказываться [в конфликтных ситуациях], несколько раз прокручивал эту ситуацию, все можно решить словами», – заявил Смолов.

  • Уголовное дело против Смолова было возбуждено после того, как 28 мая 2025 года он на летней веранде «Кофемании» на Большой Никитской в ходе конфликта ударил потерпевшего кулаком в лицо.
  • Федор признал вину и извинился перед пострадавшим, а также выплатил ему компенсацию в размере 4 миллионов рублей.
  • Форвард обвинялся по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).
  • По словам футболиста, он достиг мирового соглашения с потерпевшим.
  • Прокуратура выступала против прекращения уголовного преследования.

Источник: «РИА Новости»
Россия. Премьер-лига Смолов Федор
Комментарии (6)
Император 1
Надолго ли это не повторится
...уефан
..."Зарекалася ворона говно клевать"...
evgevg13
Хочется заречься, чтобы вообще не оказываться [в конфликтных ситуациях]...в этом году.
Цугундeр
«Да здравствует наш суд — самый гуманный суд в мире!»
Пингвины Антарктиды/Форпо
РФСПРФ ГОЛОС РУССКОГО ФУТБОЛА с это кофеманией мистика сплошная, геомагнитная аномалия ⚽️
Все новости
Все новости
