Реакция Смолова на прекращение уголовного дела за драку в «Кофемании»

Бывший нападающий сборной России Федор Смолов высказался о том, что ему удалось избежать уголовного преследования.

Сегодня мировой судья 418-го судебного участка Пресненского района Москвы объявила о прекращении дела в отношении 36-летнего футболиста.

«Я благодарен этому решению, спасибо судье, что разобралась в ситуации... не самые приятные эмоции, я с себя ответственности не снимал, это мой проступок, будет мне уроком.

Хочется заречься, чтобы вообще не оказываться [в конфликтных ситуациях], несколько раз прокручивал эту ситуацию, все можно решить словами», – заявил Смолов.