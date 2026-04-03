Реакция Смолова на прекращение уголовного дела за драку в «Кофемании»

Бывший нападающий сборной России Федор Смолов высказался о том, что ему удалось избежать уголовного преследования.
Сегодня мировой судья 418-го судебного участка Пресненского района Москвы объявила о прекращении дела в отношении 36-летнего футболиста.
«Я благодарен этому решению, спасибо судье, что разобралась в ситуации... не самые приятные эмоции, я с себя ответственности не снимал, это мой проступок, будет мне уроком.
Хочется заречься, чтобы вообще не оказываться [в конфликтных ситуациях], несколько раз прокручивал эту ситуацию, все можно решить словами», – заявил Смолов.
- Уголовное дело против Смолова было возбуждено после того, как 28 мая 2025 года он на летней веранде «Кофемании» на Большой Никитской в ходе конфликта ударил потерпевшего кулаком в лицо.
- Федор признал вину и извинился перед пострадавшим, а также выплатил ему компенсацию в размере 4 миллионов рублей.
- Форвард обвинялся по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).
- По словам футболиста, он достиг мирового соглашения с потерпевшим.
- Прокуратура выступала против прекращения уголовного преследования.
Источник: «РИА Новости»