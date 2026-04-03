Пруцев составил топ-3 лучших футболистов в истории сборной России

Полузащитник «Локомотива» Данил Пруцев, права на которого принадлежат «Спартаку», назвал сильнейших игроков, когда-либо выступавших за национальную сборную России.
– Можете назвать свой топ-3 лучших игроков в истории сборной?
– Ух, много фамилий приходит на ум! Пусть будет так: Андрей Аршавин, Игорь Акинфеев и Роман Павлюченко.
- Аршавин играл за сборную с 2002 по 2012 год: 75 матчей, 17 голов, 21 ассист.
- Акинфеев пропустил 95 мячей в 111 играх в период с 2004 по 2018 год.
- В активе Павлюченко 21 гол и 6 ассистов в 51 матче с 2003 по 2012 год.
Источник: «Российская газета»