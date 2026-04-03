Трамп нарушил планы сборной России

3 апреля, 20:23
Сборная России собиралась провести турне по Латинской Америке в июне этого года.

Команда Валерия Карпина должна была сыграть с двумя южноамериканскими сборными накануне ЧМ-2026.

Планы РФС нарушил президент США Дональд Трамп, отдавший приказ о вторжении в Венесуэлу и похищении президента республики Николаса Мадуро.

В итоге российская сборная проведет сбор в Новогорске с 1 по 9 июня и сыграет два домашних матча с пока неназванными соперниками.

  • Россияне в марте победили Никарагуа (3:1) и сыграли вничью с Мали (0:0).
  • У команды Карпина всего одна победа в последних четырех матчах. Крупных побед не было с октября, когда со счетом 3:0 дома была обыграна Боливия.
  • Россия отстранена от международного футбола с 2022 года. В РФС рассчитывают на снятие бана в 2026 году.

Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи. Сборные Россия
Император 1
1775237705
ФИФА, вы где, а стоп, это же другое
Таврида
1775237745
Падонак, адназначна.
Mirak92
1775238846
Вот беда то беда!!!!
mutabor0992
1775239595
Трамп виноват,что турне буратинов отменили...А до этого Байден был виноват.Валере и Ко дальше Крыжопля выезжать не нужно...Позору МНОГО!
рылы
1775242021
проще с*издить президента венесуэлы, чем выселить ларису долину из квартиры.
NewLife
1775242914
"Планы РФС нарушил президент США Дональд Трамп" Афтар не удосужился объяснить, как и почему планы рфс зависят от мадуры и трумпа)
Пингвины Антарктиды/Форпо
1775245999
РФСПРФ ГОЛОС РУССКОГО ФУТБОЛА весёлый будет Мундиаль ❝ — Люди здесь словно не знают, что есть другой мир. Словно на Луне живут, отморозки. — Мало ли на свете гетто? — Да всё сплошное гетто. Трущобы в открытом космосе. ❞ Раст Коул Настоящий детектив (True Detective) ⚽️
Oldtrafford83
1775279519
Так можно просто устроить турне, нормально затусить, играть совсем не обязательно))
vvv123
1775283229
Меньше позора будет!
