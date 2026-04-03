Трамп нарушил планы сборной России

Сборная России собиралась провести турне по Латинской Америке в июне этого года.
Команда Валерия Карпина должна была сыграть с двумя южноамериканскими сборными накануне ЧМ-2026.
Планы РФС нарушил президент США Дональд Трамп, отдавший приказ о вторжении в Венесуэлу и похищении президента республики Николаса Мадуро.
В итоге российская сборная проведет сбор в Новогорске с 1 по 9 июня и сыграет два домашних матча с пока неназванными соперниками.
- Россияне в марте победили Никарагуа (3:1) и сыграли вничью с Мали (0:0).
- У команды Карпина всего одна победа в последних четырех матчах. Крупных побед не было с октября, когда со счетом 3:0 дома была обыграна Боливия.
- Россия отстранена от международного футбола с 2022 года. В РФС рассчитывают на снятие бана в 2026 году.
