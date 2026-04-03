Трамп нарушил планы сборной России

Сборная России собиралась провести турне по Латинской Америке в июне этого года.

Команда Валерия Карпина должна была сыграть с двумя южноамериканскими сборными накануне ЧМ-2026.

Планы РФС нарушил президент США Дональд Трамп, отдавший приказ о вторжении в Венесуэлу и похищении президента республики Николаса Мадуро.

В итоге российская сборная проведет сбор в Новогорске с 1 по 9 июня и сыграет два домашних матча с пока неназванными соперниками.