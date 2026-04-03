Бубнов выступил за закрытие сборной России: «А нафиг она нужна?»

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает бессмысленным существование сборной России в условиях международного бана.
– Оценить нельзя сборную? А нафиг она нужна, если еe оценить нельзя? Это раз.
Во-вторых, тебе задают конкретный вопрос. Карпин говорит, что она сильнее, человек говорит, что слабее. А на твой взгляд?
– На мой взгляд, та была сильнее сборная.
– Ну и всe. А зачем столько тренер работает времени, если она слабее становится с каждой игрой?!
– Другие времена.
– Какие времена тебе нужны, чтобы она сильная стала?
– Официальные матчи нужны для сборной России.
– Ну если не будет [официальных игр], нафиг она нужна эта сборная?
– Подождите. Вы считаете, что сборная России должна была не существовать четыре года?
– Да.
- Россияне в марте победили Никарагуа (3:1) и сыграли вничью с Мали (0:0).
- У команды Валерия Карпина всего одна победа в последних четырех матчах. Крупных побед не было с октября, когда со счетом 3:0 дома была обыграна Боливия.
- Теперь сборная России соберется летом. Соперники для будущих матчей еще не определены.
- Россия отстранена от международного футбола с 2022 года. В РФС рассчитывают на снятие бана в 2026 году.
Источник: «Коммент.Шоу»