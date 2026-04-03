Футбольный эксперт Александр Бубнов считает бессмысленным существование сборной России в условиях международного бана.

– Оценить нельзя сборную? А нафиг она нужна, если еe оценить нельзя? Это раз.

Во-вторых, тебе задают конкретный вопрос. Карпин говорит, что она сильнее, человек говорит, что слабее. А на твой взгляд?

– На мой взгляд, та была сильнее сборная.

– Ну и всe. А зачем столько тренер работает времени, если она слабее становится с каждой игрой?!

– Другие времена.

– Какие времена тебе нужны, чтобы она сильная стала?

– Официальные матчи нужны для сборной России.

– Ну если не будет [официальных игр], нафиг она нужна эта сборная?

– Подождите. Вы считаете, что сборная России должна была не существовать четыре года?

– Да.