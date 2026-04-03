Семак и игроки «Зенита» снялись для журнала «Собака.ru»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поучаствовал в фотосессии для журнала «Собака.ru».
С ним были и другие футболисты петербургского клуба.
- Сергей Семак ранее ответил на вопросы о размере своей зарплаты.
- Он возглавляет «Зенит» с конца мая 2018 года. Он пришел из «Уфы». Вернувшись в Санкт-Петербург, тренер привел клуб к шести подряд чемпионствам. Гегемония была прервана в прошлом году, когда титул достался «Краснодару».
- Сейчас «Зенит» также борется с «Краснодаром» за чемпионство. От лидирующих южан петербуржцы отстают на очко.
- Команды проведут очный матч на «Газпром Арене» 12 апреля.
- Завершится чемпионат России в мае.
Источник: «Бомбардир»