  • Семак отреагировал на информацию о самой большой зарплате среди тренеров РПЛ

Семак отреагировал на информацию о самой большой зарплате среди тренеров РПЛ

26 марта, 12:59
17

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопросы о размере своей зарплаты.

– Сергей Богданович, можно ли щекотливый вопрос – не для того, чтобы залезть в ваши карманы, а просто профессиональный интерес. На днях опубликовали рейтинг зарплат тренеров…

– А вы бухгалтер, раз профессиональный интерес? [смеется]

– Нет, я далек вообще от математики, с трудом даже складываю сотни… Там вы на первом месте по зарплатам среди тренеров РПЛ – не помню, 285 миллионов в год или нет… Насколько это может быть правдой – реально ли добывать такую информацию, на ваш взгляд?

– Понятия не имею на самом деле. И слухи, и сплетни не хочется комментировать. Не знаю, как это назвать. Я не имею даже понятия, откуда ее добывают или как, каким образом.

– То есть вы не обращали внимания на эту информацию?

– Абсолютно.

– Просто интересно, можно ли ее добыть в действительности?

– Не знаю, каким образом это делается. Поэтому не могу ответить на этот вопрос.

  • Ранее сообщалось, что Семак зарабатывает в «Зените» 285 миллионов рублей в год.
  • Он возглавляет клуб с конца мая 2018 года.

Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (17)
val69
1774520662
Прикинулся шлангом... Я не я и лошадь не моя...
Ответить
...уефан
1774520890
...это ещё информация не всплыла о твоём "золотом парашуте" в Газпроме...
Ответить
Good_win_ФКСМ
1774521134
как красиво физрук соскочил с направления конкретизации своей зарплаты)))
Ответить
Айболид
1774521796
и дежурный зубовный скрежет с подвыванием )))))
Ответить
Evgenijgerasimov607@gmail
1774522103
Семак подумал,какой добрый человек опубликовал эти данные,занизил мою зарплату в два раза
Ответить
FFR
1774522797
Во всем мире считается дурным тоном, спрашивать чужую зарплату.
Ответить
anatolich72
1774528535
Ничего не знаю. Я на Газпром обеспечении.
Ответить
rash1959
1774529625
вот такие корреспонденты, которые с трудом складывают сотни, а складывать слова для них вообще космос.
Ответить
Все новости
