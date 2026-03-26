Семак отреагировал на информацию о самой большой зарплате среди тренеров РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопросы о размере своей зарплаты.

– Сергей Богданович, можно ли щекотливый вопрос – не для того, чтобы залезть в ваши карманы, а просто профессиональный интерес. На днях опубликовали рейтинг зарплат тренеров…

– А вы бухгалтер, раз профессиональный интерес? [смеется]

– Нет, я далек вообще от математики, с трудом даже складываю сотни… Там вы на первом месте по зарплатам среди тренеров РПЛ – не помню, 285 миллионов в год или нет… Насколько это может быть правдой – реально ли добывать такую информацию, на ваш взгляд?

– Понятия не имею на самом деле. И слухи, и сплетни не хочется комментировать. Не знаю, как это назвать. Я не имею даже понятия, откуда ее добывают или как, каким образом.

– То есть вы не обращали внимания на эту информацию?

– Абсолютно.

– Просто интересно, можно ли ее добыть в действительности?

– Не знаю, каким образом это делается. Поэтому не могу ответить на этот вопрос.