Реакция Карседо на допинг у Заболотного

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о нападающем Антоне Заболотном, допинг-проба которого дала положительный результат.

«Это не очень хорошо ни для него, ни для команды. Но Антон – это настоящий профессионал, хороший человек. Мы его поддержали и надеемся, что все хорошо закончится», – сказал Карседо.