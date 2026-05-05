Реакция Карседо на допинг у Заболотного

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о нападающем Антоне Заболотном, допинг-проба которого дала положительный результат.
«Это не очень хорошо ни для него, ни для команды. Но Антон – это настоящий профессионал, хороший человек. Мы его поддержали и надеемся, что все хорошо закончится», – сказал Карседо.
- В воскресенье «Спартак» сообщил, что Заболотный был временно отстранен из‑за положительного результата анализа допинг‑пробы, но с 30 апреля временное отстранение было отменено, и Российское антидопинговое агентство разрешило форварду участвовать в тренировках и соревнованиях.
- В этом сезоне 34‑летний форвард провел 16 матчей, сделал 3 ассиста.
- Решение о возможных санкциях к Заболотному будет принято уже после завершения сезона.
Источник: «Матч ТВ»