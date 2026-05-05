Реакция Карседо на допинг у Заболотного

5 мая, 10:18
6

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о нападающем Антоне Заболотном, допинг-проба которого дала положительный результат.

«Это не очень хорошо ни для него, ни для команды. Но Антон – это настоящий профессионал, хороший человек. Мы его поддержали и надеемся, что все хорошо закончится», – сказал Карседо.

  • В воскресенье «Спартак» сообщил, что Заболотный был временно отстранен из‑за положительного результата анализа допинг‑пробы, но с 30 апреля временное отстранение было отменено, и Российское антидопинговое агентство разрешило форварду участвовать в тренировках и соревнованиях.
  • В этом сезоне 34‑летний форвард провел 16 матчей, сделал 3 ассиста.
  • Решение о возможных санкциях к Заболотному будет принято уже после завершения сезона.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Заболотный Антон Карседо Хуан Карлос
subbotaspartak
1777969012
"Мы его поддержали и надеемся, что все хорошо закончилось для него в Спартаке», – сказал Карседо.
Ответить
Good_win_ФКСМ
1777969186
а где местные слюнопускающие бо.мжеватые го.мики? чего они снова не бегут испражняться своими тупыми комментариями - весть новость то про Спартак... это для них, как красная тряпка для заднеприводного бычка )))
Ответить
IVANRUS777
1777972305
Да и ежу ясно, что Заболотный больше не появится на поле в футболке Спартака. Он и так там не появлялся в принципе, а с этой нелепой ситуацией тем более. Изначально не нужно было подписывать с этим поленом контракт.
Ответить
алдан2014
1777978158
То что история из пальца высосана,все уже поняли. Но то что Заболотный не для нас игрок,это факт. Совсем не о чём
Ответить
